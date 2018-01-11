Русская линия
Сводка новостей от 11 января 2018

Падший ангел, как хранитель Афин
Власти афинского района Палео Фалиро установили скульптуру «хранителя», напоминающую собой беса…

Митрополит Симеон выступил против установки скульптуры, напоминающей собой бесаХотели, как лучше, а получилось, как у атеиста Ципраса. Так можно охарактеризовать действия властей прибрежного района греческой столицы Палео Фалиро, которые установили на главной набережной района скульптурную композицию «Phylax» (Хранитель), напоминающую собой не посланника Божия, а беса.

В связи с установкой монумента к мэру Палео Фалиро Дионисию Хадзидакису с открытым письмом вынужден был обратиться митрополит Неа Смирни Симеон, который выразил протест по этому поводу, сообщает Agionoros.Ru.

Владыка обратил внимание, что получил множество негативных откликов в связи с установкой скульптурной композиции, и сам был поражён внешним обликом «хранителя».

«Не моё дело оценивать художественные достоинства монумента. Пусть это сделают специалисты и местные жители. Я лишь отмечу, что его внешний вид и окраска не имеют ничего общего с тем, как принято изображать ангелов в светском и религиозном искусстве», — подчеркнул митрополит Симеон.

«В то же время во время установки скульптуры вы заявили, что монумент станет Ангелом-хранителем нашего города. Именно это вызвало волну общественного возмущения», — подчеркнул владыка.

«У нашего города уже есть покровитель — святитель Александр Константинопольский. Кроме того, именно в нашем порту сошёл с корабля направлявшийся в Афины апостол Павел. В связи с этим я сомневаюсь, что наш город нуждается в заступничестве скульптуры сомнительного внешнего вида и художественного замысла», — отметил архипастырь.

В заключение он обратил внимание, что монумент, напоминающий собой беса, помещён между двумя храмами и по соседству с монументом апостолу Павлу. «Я разделяю мнение своих прихожан, полагающих, что ему там не место», — заявил митрополит Семион, попросив власти убрать эту скульптуру.

Русская линия

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Падший ангел, как хранитель Афин
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