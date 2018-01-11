Хотели, как лучше, а получилось, как у атеиста Ципраса. Так можно охарактеризовать действия властей прибрежного района греческой столицы Палео Фалиро, которые установили на главной набережной района скульптурную композицию «Phylax» (Хранитель), напоминающую собой не посланника Божия, а беса.

В связи с установкой монумента к мэру Палео Фалиро Дионисию Хадзидакису с открытым письмом вынужден был обратиться митрополит Неа Смирни Симеон, который выразил протест по этому поводу, сообщает Agionoros.Ru.

Владыка обратил внимание, что получил множество негативных откликов в связи с установкой скульптурной композиции, и сам был поражён внешним обликом «хранителя».

«Не моё дело оценивать художественные достоинства монумента. Пусть это сделают специалисты и местные жители. Я лишь отмечу, что его внешний вид и окраска не имеют ничего общего с тем, как принято изображать ангелов в светском и религиозном искусстве», — подчеркнул митрополит Симеон.

«В то же время во время установки скульптуры вы заявили, что монумент станет Ангелом-хранителем нашего города. Именно это вызвало волну общественного возмущения», — подчеркнул владыка.

«У нашего города уже есть покровитель — святитель Александр Константинопольский. Кроме того, именно в нашем порту сошёл с корабля направлявшийся в Афины апостол Павел. В связи с этим я сомневаюсь, что наш город нуждается в заступничестве скульптуры сомнительного внешнего вида и художественного замысла», — отметил архипастырь.

В заключение он обратил внимание, что монумент, напоминающий собой беса, помещён между двумя храмами и по соседству с монументом апостолу Павлу. «Я разделяю мнение своих прихожан, полагающих, что ему там не место», — заявил митрополит Семион, попросив власти убрать эту скульптуру.

Русская линия