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Сводка новостей от 11 января 2018

На Фанаре состоялось освящение болгарской «Железной церкви»
Освящение храма возглавили Константинопольский Патриарх Варфоломей и Патриарх Болгарский Неофит…

Открытие Железной церкви на ФанареКонстантинопольский Патриарх Варфоломей и Болгарский Патриарх Неофит, отказавшиеся от посещения России по случаю восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви, приняли участие в церковных торжествах на Фанаре, где 7 января 2018 года возглавили освящение болгарской церкви Святого первомученика Стефана, построенной исключительно из металла и получившей название «Железной церкви», сообщает Седмица.Ru.

Церковь недавно была полностью восстановлена за счёт турецкого и болгарского правительств. Реставрация храма, начатая семь лет назад, в общей сложности обошлась в 16 млн. долларов.

На церемонии освящения храма присутствовали митрополит Ловечский Гавриил, митрополит Русенский Наум и митрополит Старо-Загорский Киприан, члены Священного Синода Болгарской Православной Церкви, а также болгарский премьер-министр Бойко Борисов и другие многочисленные официальные лица, прибывшие в Стамбул из Софии, верующие болгарского прихода в Стамбуле.

В состав делегации Константинопольского Патриархата, присутствовавшей на торжествах, вошли: митрополит Каллиупольский и Мадитский Стефан и митрополит Адрианопольский Амфилохий.

По окончании богослужения Патриарх Варфоломей совершил великое водоосвящение.

В своем слове Предстоятель Константинопольской Православной Церкви упомянул об исторических отношениях между Константинопольской и Болгарской Церквями. Он также отметил, что в стамбульском квартале Фанар на протяжении длительного времени располагаются как резиденция Патриарха Константинопольского, так и болгарский православный приход. Патриарх Варфоломей в своем слове также выразил благодарность тем, кто способствовал реставрации и реконструкции «Железной церкви».

В свою очередь, Патриарх Болгарский Неофит поблагодарил тех, кто работал над восстановлением болгарского храма в Стамбуле, и тех, кто предоставил средства для проведения реставрационных работ.

После освящения храма во дворе церкви св. Стефана состоялась торжественная церемония, для участия в которой прибыли и огласили свои приветственные послания участникам торжеств президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и турецкий премьер-министр Бинали Йылдырим. Также с приветствием выступил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Состоялась ли после или накануне торжеств отдельная встреча двух Патриархов, не сообщается. Однако, не исключено, что главы Константинопольского и Болгарского Патриархатов могли обсудить вопросы, имеющие общецерковное звучание.

Русская линия

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На Фанаре состоялось освящение болгарской «Железной церкви»
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