С 1 января 2018 года семьи, родившие детей, смогут оформить ипотеку на первичное жильё всего под 6% годовых…

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам после рождения второго или третьего ребёнка, сообщает Милосердие.Ru.

«Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке», — говорится в пояснительной записке к документу.

Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребёнка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой, отмечают в правительстве.

«Правительство предусмотрело не только субсидирование ставки по вновь выдаваемым ипотечным кредитам, но также и возможность рефинансировать полученные кредиты со снижением ставки до шести процентов годовых», — отметил глава Минстроя Михаил Мень.

«Это позволит семье с детьми сэкономить около 100 тысяч рублей в год по ипотеке, и в целом расходы на покупку квартиры уменьшатся на сумму до 800 тысяч рублей, это больше даже размера материнского капитала», — уточнил министр.

Ввести в 2018 году специальную программу ипотечного кредитования для семей, где рождается второй или третий ребёнок, в числе мер по улучшению демографической ситуации в стране предложил в конце ноября Владимир Путин. Соответствующий закон планируется подготовить к марту 2018 года.

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