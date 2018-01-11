В Германии не разделяют взгляды властей США на антироссийские санкции и считают, что попытки полностью изолировать Россию ни к чему хорошему не приведут. Об этом заявил министр иностранных дел Зигмар Габриэль, который в ходе новогоднего приёма Восточного комитета немецкой экономики выступил в защиту «Северного потока-2» и за частичную отмену антироссийских ограничений.

«Решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе фирмы с учётом надёжности поставок и рыночных условий, мы выступаем против попыток политического влияния на принятие таких решений», — заявил Зигмар Габриэль, слова которого приводит «Немецкая волна».

Глава МИД Германии также раскритиковал планы США ввести против России новые санкции, которые могут напрямую затронуть европейские фирмы-участницы проекта «Северный поток — 2».

По словам Зигмара Габриэля, российские компании, задействованные в проекте, придерживаются действующих в Евросоюзе правил, и поэтому ошибочно рассматривать поддержку Берлином этого проекта, как действия, направленные на повышение зависимости Европы от поставок российских энергоносителей.

Министр иностранных дел ФРГ считает также, что такие газовые проекты не должны идти в ущерб третьим странам. «Я неоднократно говорил российской стороне, — заявил он, — что предпосылка „Северного потока — 2“ — это сохранение в действии газопровода в Европу через Украину». И в Москве, по его оценке, это понимают.

Кроме того Габриэль коснулся темы санкций, введенных в отношении Москвы из-за конфликта на Украине. Если Россия согласится на присутствие «голубых касок» на Донбассе, то, как заявил Габриэль, «ей надо что-либо дать взамен, чем-либо вознаградить», то есть, пояснил он, частично отменить европейские санкции. Утверждения, что сначала надо на 100 процентов реализовать Минские договоренности и только потом отменять санкции, глава МИД ФРГ назвал «оторванными от жизни».

Всё это свидетельствует о том, что в Берлине ищут пути выхода из сложившегося тупика в отношениях между Россией и Европой и в отличие от США придерживаются в этом плане куда более прагматичной политики, чем Вашингтон.

Русская линия