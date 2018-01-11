Каждый третий россиянин считает, что убийство детей в утробе матери по социальным показателям недопустимо…

Доля граждан, считающих аборт недопустимым, за 20 лет выросла с 12% до 35%. Также среди россиян значительно больше стало тех, кто безоговорочно осуждает супружеские измены и однополые отношения. Такие данные были получены социологами «Левада-центра», сообщает газета «Известия».

Всероссийский опрос «Левада-центра», проведенный в конце декабря 2017 года, показал, что большинство россиян (68%) осуждают грех измены и прелюбодеяния. В 1998 году так ответили 50% опрошенных. С 68% до 83% выросла доля тех, кто не одобряет однополые отношения. А респондентов, для которых недопустимы аборты, стало 35% против 12% в 1998 году.

Женщины отличаются большей строгостью взглядов. Среди них в 2017-м 77% считали сексуальные связи вне брака предосудительными. А среди мужчин эта доля составила 57%.

Разница между количеством женщин и мужчин, осуждающих однополые связи, практически незаметна (83% и 82% соответственно). А вот к абортам женщины относятся более категорично. Искусственное прерывание беременности, даже если семья имеет очень низкий доход и не может себе позволить иметь больше детей, считают предосудительным 37% женщин и 31% мужчин.

«Что касается мнения относительно абортов из-за финансового неблагополучия, то разницы в позиции молодых (до 30 лет) и более взрослых женщин нет. Прослеживается только общий тренд на рост консервативных оценок: если раньше каждая пятая считала такой аборт предосудительным, то теперь — каждая третья», — пояснила представительница «Левада-центра» Карина Пипия.

Научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов считает, что изменение общественного мнения относительно абортов — результат госполитики и просветительской работы Русской Православной Церкви. «Если для советской женщины 3−4 аборта — это было нормально, то сейчас пришло новое поколение матерей, которое к такому не готово», — отметил эксперт.

По его мнению, рост общественного осуждения абортов и супружеских измен — это признаки укрепления традиционных семейных ценностей.

По данным опроса «Левада-центра», в конце 2017 года 54% россиян были согласны с утверждением, что дело мужа — зарабатывать деньги, а дело жены — вести домашнее хозяйство и заниматься семьей.

Русская линия