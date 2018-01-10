Англия является одним из ярких примеров терпимого отношения ко всякого рода меньшинствам, и надо сказать, эта страна является местом, куда желают переселиться многие граждане других государств. Как известно, даже российские олигархи и чиновники в случае неприятностей на родине тут же уезжают в Великобританию, да и детей они предпочитают отдавать на обучение в английские школы.

Тем не менее, есть у толерантности и оборотная сторона. Доведённая до полного абсолюта она начинает противоречить не только христианским ценностям, но и самой человеческой природе.

Свидетельством этому стал запрет учителям грамматической школы для девочек в британском городе Олтрингем использовать слово «девочки» при обращении к ученицам. Причиной такого решения стало нежелание обидеть трансгендеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Директриса образовательного учреждения Стефани Джилл направила родителям учениц письмо, в котором объяснила, что школа не хочет притеснять студентов, которые не определились с вопросом о своей гендерной принадлежности или не отождествляют себя с девочками.

Учителям предписали использовать слово «студенты». При этом из названия школы убирать слово «девочки» не будут.

«Когда я открыл письмо, я не был уверен, шутка это или нет. Это мне кажется немного ненормальным», — приводит издание комментарий одного из родителей.

Другие родители учениц также отметили, что к детям, у которых есть проблемы с гендерной идентичностью, стоит относиться с пониманием, однако менять для этого английский язык и подстраиваться под них не стоит.

Русская линия