Русская линия
Сводка новостей от 10 января 2018

Норвегия получила свою часть в строительстве «Северного потока-2»
Призывы противников проекта запретить строительство российско-немецкой трубы, похоже, останутся неуслышанными…

Северный поток – 2 (пунктирная линия)Норвегия до последнего времени считалась одной из стран, которую можно причислить к противникам строительства «Северного потока-2». Норвежские власти даже сделали ряд заявлений, свидетельствующие о том, что они могут выступить против российско-немецкого газопровода.

Однако, как оказалось, всё это было во многом для того, чтобы удачно выторговать у «Газпрома» как можно большую сумму за контракт с норвежской компанией «Kværner», 30% которой принадлежат государству. И действительно, в Москве сочли, что Норвегия должна принять участие в строительстве газопровода и согласились заключить контракт на рекордные 600 млн крон, пишет издание Aftenposten. Полный перевод статьи приводит портал ИноСМИ.

Контракт между «Газпромом» и «Kværner» был подписан накануне Рождества, и отныне Норвегия будет принимать участие в строительстве «Северного потока-2», который обеспечит поставки российского газа в Германию.

«Мы начнём работу довольно скоро», — заявил начальник отдела «Kværner по связям с общественностью Турбьерн Андерсен в беседе с Aftenposten».

«Kværner», принадлежащая холдингу «Aker Kværner Holding», крупнейшим акционером которого является Хелль Инге Рекке будет строить для «Северного потока-2» наземные сооружения в районе Выборга недалеко от Санкт-Петербурга.

Поскольку 30% «Aker Kværner Holdning» принадлежат Министерству экономики и рыболовства, норвежское государство в качестве владельца косвенно также принимает участие в проекте.

Контракт заключен между «Kværner LLC» и «Северным потоком-2», как компания зарегистрированным в Швейцарии. «Kværner» будет отвечать за инфраструктуру, закупку и установку трубопроводов и арматуры, а также за строительство фундамента и самих наземных сооружений «Северного потока-2».

Это самый крупный контракт «Kværner» в России за многие годы, благодаря ему в России будет создано 300 рабочих мест.

Русская линия

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Норвегия получила свою часть в строительстве «Северного потока-2»
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