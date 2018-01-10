Русская линия
Сводка новостей от 10 января 2018

Михаил Погребинский: Я не верю в возможность серьёзной попытки захвата радикалами Киево-Печерской Лавры
8 января 2018 года группировка украинских националистов «С14» попыталась блокировать вход в Лавру, но безрезультатно…

Киево-Печерская лавраНакануне Рождества Христова Украинская Православная Церковь вновь столкнулась с антицерковными выпадами в украинской прессе. А уже 8 января десятки радикалов из группировки «С14» на несколько часов заблокировали вход в Киево-Печерскую лавру, угрожая «выкурить ФСБ из святыни» и «сделать ее по-настоящему украинской», сообщает РИА Новости.

Правда, все действия националистов на сей раз напоминали фарс. В этот день в Киево-Печерской лавре присутствовал Блаженнейший митрополит Онуфрий, который молился за богослужением вместе с тысячами верующих Украинской Православной Церкви. В то же время осаждали Лавру всего около 50 человек.

Примечательно, что за день до акции, 7 января, многие украинские СМИ растиражировали призыв журналиста Айдера Муждабаева запретить УПЦ, которую он назвал «ФСБ Московского патриархата». В том же духе высказывались радикалы, ворвавшиеся 6 января в Свято-Троицкий кафедральный собор Днепропетровска прямо во время рождественской службы. Тогда же националисты устроили акцию возле одного из храмов УПЦ в Запорожье.

Впрочем, в реальный захват Киево-Печерской Лавры в политическом сообществе Украины мало кто верит. Как отметил в комментарии «ПолитНавигатору» киевский политолог Михаил Погребинский, «С14» пользуются любым поводом, чтобы показать, что они на переднем крае борьбы с «русским миром».

«Я не верю в возможность серьёзной попытки захвата радикалами Киево-Печерской Лавры. Это уже будет переходом „красной линии“, и власть не допустит этого», — высказал уверенность эксперт.

Он почеркнул, что «такие акции могут стать поводом для обострения внутриукраинской ситуации, поскольку на стороне насельников Киево-Печерской Лавры и вообще Московского Патриархата стоят десятки тысяч людей, это — серьёзная общественная сила, с которой не так просто справиться».

«За подобными акциями стоят те, кто заинтересован в нагнетании страстей. СМИ уже сообщали, что „С14“ координируются СБУ. У меня нет никаких доказательств этого, но и СБУ никак не опровергала такие сообщения», — отметил Погребинский.

Первая волна захвата храмов УПЦ со стороны раскольников фактически захлебнулась, и это сегодня серьёзно беспокоит представителей «Киевского патриархата». Законопроекты, направленные против канонической Украинской Православной Церкви, пока также лежат без движения в Верховной Раде, а число приходов УПЦ, вопреки всему, только растёт.

Всё это подталкивает раскольников и украинских националистов идти на новые провокации против УПЦ.

Русская линия

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Михаил Погребинский: Я не верю в возможность серьёзной попытки захвата радикалами Киево-Печерской Лавры
8 января 2018 года группировка украинских националистов «С14» попыталась блокировать вход в Лавру, но безрезультатно...

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