9 января 2018 года, на третий день празднования Рождества Христова, храмы Украинской Православной Церкви, расположенные в центре Одессы, подверглись провокационной акции представителей радикальных националистических организаций, сообщает официальный сайт Одесской епархии.

Группа из шести агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены православных храмов. На требования священнослужителей, работников и прихожан прекратить кощунство и хулиганские действия, молодчики выкрикивали агрессивные оскорбления.

При решительных действиях одного из священников, чей храм пытались осквернить хулиганы, радикалы попытались договориться с ним о возможности окончить съёмку акции, мотивируя тем, что им нужно снять видеоотчёт. При активной поддержке сотрудников храма и прихожан, хулиганы были посрамлены.

«Верующие расценили эту акцию как оскорбление отеческой веры — Святого Православия, с особым кощунством совершённую в радостные и святые дни Рождественских Святок. Кому служат эти „псевдопатриоты“? Не является ли их деятельность провокационной, направленной на расшатывание религиозной ситуации и не играют ли они на руку внешним силам? Остаётся под вопросом, но время покажет», — отметили в Одесской епархии.

Здесь также призвали правоохранительные органы Одессы «не только дать соответствующую оценку совершенному надругательству над народными святынями, но и принять все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем».

Русская линия