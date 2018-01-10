Русская линия
Сводка новостей от 10 января 2018

Верующие Одессы встали на защиту своих храмов от поругания
Провокация украинских националистов, пытавшихся нанести на одесские храмы антицерконые надписи, провалилась…

Украинские националисты пытаются осквернить храм в Одессе9 января 2018 года, на третий день празднования Рождества Христова, храмы Украинской Православной Церкви, расположенные в центре Одессы, подверглись провокационной акции представителей радикальных националистических организаций, сообщает официальный сайт Одесской епархии.

Группа из шести агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены православных храмов. На требования священнослужителей, работников и прихожан прекратить кощунство и хулиганские действия, молодчики выкрикивали агрессивные оскорбления.

При решительных действиях одного из священников, чей храм пытались осквернить хулиганы, радикалы попытались договориться с ним о возможности окончить съёмку акции, мотивируя тем, что им нужно снять видеоотчёт. При активной поддержке сотрудников храма и прихожан, хулиганы были посрамлены.

«Верующие расценили эту акцию как оскорбление отеческой веры — Святого Православия, с особым кощунством совершённую в радостные и святые дни Рождественских Святок. Кому служат эти „псевдопатриоты“? Не является ли их деятельность провокационной, направленной на расшатывание религиозной ситуации и не играют ли они на руку внешним силам? Остаётся под вопросом, но время покажет», — отметили в Одесской епархии.

Здесь также призвали правоохранительные органы Одессы «не только дать соответствующую оценку совершенному надругательству над народными святынями, но и принять все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем».

Русская линия

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