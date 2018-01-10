Русская линия
Сводка новостей от 10 января 2018

Россия стремительно вымирает
Через 15 лет способных рожать женщин станет на треть меньше, заявили в Минтруде…

Максим ТопилинВ России за ушедший год родилось на 10−11 процентов меньше детей, чем в 2016 году, заявил в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Однако, говорить об абортах, как об одной из основных причин этого явления, он не стал.

Вообще в Минтруде не желают даже думать о том, что аборты приводят к массовому бесплодию женщин, не говоря уже об убитых во время этих «бесплатных операций» детях. Здесь сетуют только на то, что в стране стремительно снижается число женщин детородного возраста 21 — 39 лет, но почему это происходит анализировать не хотят.

На этом фоне в Минтруде называют колоссальным успехом, если в 2018 году родится столько же детей, сколько родилось в 2017-м. Ведь к 2032 году способных родить ребёнка женщин в России будет меньше, чем сейчас, на 28%, сообщает «Российская газета».

В связи с этим свою задачу Минтруд видит в том, чтобы женщины, которые потенциально могут родить ребёнка, имели бы большую уверенность в завтрашнем дне и тогда есть надежда, что они не воспользуются профинансированной государством процедурой аборта.

«Перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30-процентное снижение количества женщин невозможно, — признает министр. — А значит, меры поддержки семей должны каждые три-четыре года трансформироваться и прибавляться. Нам придётся постоянно думать, как дальше стимулировать рождаемость».

Одним словом, государство упорно продолжает выделять средства на убийство детей в утробе матери и тут же сетует на падение рождаемости. Такова перевёрнутая логика современных чиновников.

Русская линия

  • Читать в Телеграм

Михаил Погребинский: Я не верю в возможность серьёзной попытки захвата радикалами Киево-Печерской Лавры
8 января 2018 года группировка украинских националистов «С14» попыталась блокировать вход в Лавру, но безрезультатно...

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году
Это стало возможным только благодаря росту цен на нефть и позитивной ситуации в мировой экономике, признали эксперты...

Чиновникам из органов опеки начали бить по рукам
В Хакасии нашли нарушения в работе органов опеки, изъявших 7 детей из семьи из-за слишком длинных волос у ребёнка...

Норвегия получила свою часть в строительстве «Северного потока-2»
Призывы противников проекта запретить строительство российско-немецкой трубы, похоже, останутся неуслышанными...

Россия стремительно вымирает
Через 15 лет способных рожать женщин станет на треть меньше, заявили в Минтруде...

Верующие Одессы встали на защиту своих храмов от поругания
Провокация украинских националистов, пытавшихся нанести на одесские храмы антицерконые надписи, провалилась...

Толерантность, доведённая до абсурда
В британской школе запретили называть учениц девочками...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского, а также вспоминаем Великую княгиню Екатерину Павловну...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика