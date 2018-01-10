Через 15 лет способных рожать женщин станет на треть меньше, заявили в Минтруде…

В России за ушедший год родилось на 10−11 процентов меньше детей, чем в 2016 году, заявил в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Однако, говорить об абортах, как об одной из основных причин этого явления, он не стал.

Вообще в Минтруде не желают даже думать о том, что аборты приводят к массовому бесплодию женщин, не говоря уже об убитых во время этих «бесплатных операций» детях. Здесь сетуют только на то, что в стране стремительно снижается число женщин детородного возраста 21 — 39 лет, но почему это происходит анализировать не хотят.

На этом фоне в Минтруде называют колоссальным успехом, если в 2018 году родится столько же детей, сколько родилось в 2017-м. Ведь к 2032 году способных родить ребёнка женщин в России будет меньше, чем сейчас, на 28%, сообщает «Российская газета».

В связи с этим свою задачу Минтруд видит в том, чтобы женщины, которые потенциально могут родить ребёнка, имели бы большую уверенность в завтрашнем дне и тогда есть надежда, что они не воспользуются профинансированной государством процедурой аборта.

«Перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30-процентное снижение количества женщин невозможно, — признает министр. — А значит, меры поддержки семей должны каждые три-четыре года трансформироваться и прибавляться. Нам придётся постоянно думать, как дальше стимулировать рождаемость».

Одним словом, государство упорно продолжает выделять средства на убийство детей в утробе матери и тут же сетует на падение рождаемости. Такова перевёрнутая логика современных чиновников.

Русская линия