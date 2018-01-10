Это стало возможным только благодаря росту цен на нефть и позитивной ситуации в мировой экономике, признали эксперты…

Всемирный банк улучшил свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,7% с 1,4%, а также в 2019 году до 1,8% с 1,4% на фоне существенного роста цен на нефть во второй половине прошлого года, следует из январского прогноза банка Global Economic Prospects, сообщает РИА Новости.

Кроме того, организация улучшила свой прогноз по росту российской экономики в 2017 году — до 1,7% с ожидавшихся в июне прошлого года 1,3%. Прогноз на 2020 год ВБ оставил без изменений — на уровне 1,8%.

Как пояснила РИА Новости ведущий экономист Всемирного банка Франческа Онсорг, российская экономика выиграла от роста цены на нефть в прошлом году, а также от общей положительной ситуации в мировой экономике.

«Россия получает преимущества от роста цен на сырьё. В частности, рост цен на нефть в конце прошлого года оказал существенное положительное влияние на показатели российской экономики. Кроме этого, позитивное влияние на неё оказывает текущая ситуация в мировой экономике, сопровождающаяся ростом торговли и инвестиций», — отметила Онсорг.

Цена на нефть, по оценке Всемирного банка, в 2018 году составит 58 долларов за баррель, в 2019 году — 59 долларов за баррель, что немного выше предыдущих прогнозов банка.

Всё это свидетельствует о том, что российская экономика не претерпела никаких существенных изменений за последние годы и по-прежнему во многом зависит от цен на нефть. Энергетический сектор в России развит куда более сильно, чем все остальные. Ипортозамещение пока явно пробуксовывает.

Для сравнения, рост ВВП Германии в 2018 году может составить 1,8% и это при том, что Берлин не имеет своего газа и нефти и вынужден их покупать у России и других поставщиков. Что будет с российской экономикой, если Москва начнёт покупать нефть и газ, страшно представить.

Русская линия