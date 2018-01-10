В Хакасии нашли нарушения в работе органов опеки, изъявших 7 детей из семьи из-за слишком длинных волос у ребёнка…

Тем работникам российских органов опеки, которые ещё не успели перестроиться в своей работе на новый лад и думают, что они по-прежнему могут изымать детей из семей под надуманными предлогами и по формальным признакам, обязательно следует ознакомиться с историей, которая произошла накануне Нового года в Хакасии, и сделать из неё правильные выводы. Иначе можно не только поплатиться своим креслом, но и свободой.

Привыкшие к безответственности хакасские чиновники посчитали, что они вправе отобрать у приёмной матери семерых детей только из-за того, что волосы её четырёхлетнего сына были «слишком длинными для мальчика». Но они не учли, что теперь такие вещи в России не проходят и родительская и правозащитная общественность внимательно следят за всеми делами по изъятию детей из семей.

В результате сенатор Елена Мизулина заявила, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий органов опеки. В свою очередь, детская правозащитница Анна Кузнецова отметила, что лично разберётся в ситуации, и даст оценку действиям хакасских чиновников, сообщает РИА Новости.

Главе Хакасии Виктору Зимину ничего не оставалось, как взять ситуацию под особый контроль, а региональное управление СК и прокуратура начали проверку действий органов опеки. В итоге суд Боградского района удовлетворил требования пострадавшей семьи в полном объёме и обязал вернуть изъятых детей в приёмную семью.

«Сегодня советники Анны Кузнецовой посетили семью Лицегевич, проверили жилищные условия, поговорили с приёмной мамой, соседями, встретились с мальчиком в новой приёмной семье. Кроме того, проверяется вся необходимая документация в опеке и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, уже выявлен ряд серьёзных нарушений», — говорится в сообщении на сайте правозащитницы.

В частности, с нарушениями был заключён договор о приёмном родителе, когда месяц назад девочку из семьи Лицегевич передавали в другую приёмную семью. «В опеке утверждали, что это якобы кровный родственник ребёнка, что впоследствии не подтвердилось. Более того, новый опекун девочки не имеет права брать ребёнка на воспитание, так как не прошёл школу приёмных родителей», — отмечает пресс-служба Анны Кузнецовой.

«Территориальными органами опеки не защищаются и имущественные права несовершеннолетних, в частности, это касается средств сирот, размещённых на невыгодных вкладах в банках, а также алиментных выплат. Имеются серьёзные вопросы и к работе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, профилактическая работа практически не ведётся», — отмечается в релизе.

По итогам инспекции пройдёт совещание с участием представителей всех региональных уполномоченных ведомств, а также рабочая встреча советников Анны Кузнецовой с и.о. главы Хакасии Виктором Зиминым.

Наконец-то, чиновникам из органов опеки начали бить по рукам. Без этого перестроить эту порочную систему, сложившуюся в нашей стране в советские годы, очевидно, не получится.

Русская линия