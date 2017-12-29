Русская линия
Сводка новостей от 29 декабря 2017

Вступил в силу закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребёнка
Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин…

ДетиМалообеспеченные родители будут получать ежемесячные выплаты при рождении первого ребёнка. Соответствующий закон подписан в четверг, 28 декабря, президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает «Российская газета».

Это пособие положено тем родителям, чей первый ребёнок родился или усыновлён после 1 января 2018 года и является гражданином России. Мать тоже должна быть россиянкой, постоянно проживающей в стране.

Не получат деньги те, чьи дети находятся на полном гособеспечении, а также те, кто лишён родительских прав, либо ограничен в них. Среднедушевой доход претендующей на выплаты семьи не должен превышать полуторакратный размер величины прожиточного минимума, установленной в регионе.

В случае смерти женщины, лишения её родительских прав, а также отмены усыновления подать заявление о назначении пособия имеют право отцы, усыновители или опекуны ребёнка. Деньги будут выплачиваться до тех пор, пока ребёнку не исполнится полтора года.

На второго рождённого в 2018 году ежемесячное пособие родители также могут получить, но только за счёт материнского капитала.

Русская линия

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