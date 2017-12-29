|Сводка новостей от 29 декабря 2017
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Давай поговорим
Памяти генерала Тимановского и его верных воинов
Митрополит Горловский Митрофан: «Вопрос календаря не стоит у нас на повестке дня, мы как праздновали, так и будем праздновать Рождество в положенное время»
Вопреки стараниям раскольников и клеветнической кампании в украинских СМИ
Греческие чиновники мало чем отличаются от своих российских коллег
Вступил в силу закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребёнка
Этот день в Русской истории