Четыре года назад город пережил две страшные атаки исламистов…

В Волгограде почтили память погибших в терактах

29 декабря 2017 года, в четвертую годовщину теракта на железнодорожном вокзале Волгограда, по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа в храмах города были совершены панихиды по погибшим, сообщает официальный сайт Волгоградской епархии.

В Казанском кафедральном соборе молитвенно почтить память погибших собрались около тридцати человек.

В течение дня горожане несут цветы к памятному знаку около железнодорожного вокзала.

В результате взрыва на вокзале 29 декабря 2013 года погибли 18 человек, 45 получили ранения. Террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство перед рамками металлодетектора.

На следующий день на остановке «Качинский рынок» в Дзержинском районе Волгограда взорвался троллейбус № 15а, в результате погибли 15 человек, 25 были госпитализированы. Бомбу также привёл в действие исламист.

Русская линия