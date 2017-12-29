В 2017 году в Украинской Православной Церкви были образованы 52 новых прихода, рукоположены 249 клириков и совершён постриг 100 монашествующих…

Несмотря на постоянные нападки со стороны украинских националистов, клевету в СМИ и нападения на храмы раскольников, каноническая Украинская Православная Церковь продолжает активно развиваться, о чём свидетельствует статистика, приведённая управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским Антонием за 2017 год.

В Украинской Православной Церкви по состоянию на конец года — 12 тысяч 69 приходов, что на 52 религиозные общины больше, чем год назад, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В 53-х епархиях канонической Церкви Украины служит 12 тысяч 283 представителя духовенства. Это на 249 клириков больше, чем в 2016 году.

В 251 монастыре подвизаются 4 тысячи 412 монахов и монахинь (в прошлом году — 4 тысячи 315).

В 17-ти высших духовных учебных заведениях УПЦ на стационаре учится 1 тысяча 333 студента.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что все попытки раскольников и нынешних украинских властей снизить влияние канонической Церкви на Украине при помощи клеветнической кампании в СМИ и обвинений в работе на российские спецслужбы с треском провалились.

При попустительстве украинских властей раскольники и униаты смогли захватить около 40 храмов УПЦ, но представить это как массовый и добровольный переход верующих канонической Церкви в унию или раскол им не удалось. Более того, нападки и агрессивное поведение раскольников только сплотили верующих УПЦ вокруг своего священноначалия.

Видимо, это и полный провал силовой политики захвата храмов и заставили лже-патриарха Филарета Денисенко написать письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви с просьбой начать переговоры по уврачеванию украинского раскола. Силой захватить храмы УПЦ раскольникам не удалось и теперь они решили пойти на диалог.

Русская линия