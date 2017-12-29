Орестиадская митрополия потребовала от греческих властей оказать поддержку малообеспеченным и многодетным семьям, а не тратить средства на аборты…

Греческие чиновники мало чем отличаются от своих российских коллег

Печально, но даже в православной Греции, где Православие объявлено государственной религией, а в школах до последнего времени преподавался Закон Божий, местные власти, подобно российским чиновникам, не стесняются тратить огромные средства на поддержку абортов. Причём происходит это на фоне серьёзного демографического кризиса и вымирания греческого народа.

На эту проблему обратили внимание клирики Орестиадской митрополии, которые единогласно поддержали декларацию, посвященную непростому положению современной Греции. Основные тезисы документа на своих страницах опубликовал портал AgionOros.Ru.

«Наши деревни вымирают, школы закрываются из-за отсутствия учащихся. К сожалению, власти проявляют своё безразличие к людям, которые хотят рожать и воспитывать своих детей. Мы требуем от правительства оказать поддержку малообеспеченным и многодетным семьям вместо того, чтобы тратить огромные бюджетные средства на финансирование трехсот тысяч ежегодных абортов», — говорится в декларации.

Священнослужители Орестиадской митрополии с печалью констатируют, что власть «системно уничтожает основополагающие институты и ценности греческого общества». В частности:

— принятием закона «о свободном сожительстве» нанесён удар по семье и институту брака.

— осуществляется уничтожение нравственного начала в молодежной среде. В школах рассказывается о «половых идентичностях», а на законодательном уровне установлена возможность свободно сменить пол в пятнадцатилетнем возрасте.

Обеспокоенность у духовенства вызывает и изменение школьных предметов «история» и «религиоведение»: история фальсифицируется и пересматривается, а религиоведческая дисциплина вместо знаний порождает у учеников сомнения и смущение.

Обращение клириков Орестиадской митрополии завершается призывом «остановить катастрофическое падение Греции, которая висит на краю пропасти».

Русская линия