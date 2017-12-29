Митрополит Горловский Митрофан: «Вопрос календаря не стоит у нас на повестке дня, мы как праздновали, так и будем праздновать Рождество в положенное время»

25 декабря 2017 года, в день католического Рождества, объявленный на Украине выходным, митрополит Горловский Митрофан совершил Божественную литургию в храме святого великомученика Виктора в городе Мирноград (Димитрове) в память святителя Спиридона Тримифунтского и призвал паству не смущаться нововведением украинских властей, сообщает официальный сайт УПЦ.

«Сегодня половина христиан празднует Рождество. С этого года в Украине объявили этот день государственным праздником. Опять слышны споры о том, что есть „хорошие христиане“, которые празднуют Рождество 7 января, и есть „плохие христиане“, которые празднуют 25 декабря, есть католики и есть православные», — с печалью заметил архипастырь.

В связи с этим митрополит Митрофан обратил внимание, что «не только католики празднуют 25 декабря Рождество, но и греки, которые служат по новому стилю, румыны и многие другие Поместные Православные Церкви». «В Украине есть такие области, например, Черновицкая, где один район празднует Рождество сегодня, а другой будет праздновать 7 января», — отметил владыка.

«Я очень хочу, чтобы это не стало поводом для разделений и осуждения друг друга. Мы верим не в календарь, не в числа и даты. Нас Господь призвал последовать за Ним и научиться от Него той жертвенной любви к Богу, которую Он явил к Своему Отцу Небесному в послушании Ему, и той жертвенной любви к ближнему, которой Господь служил каждому до самой Своей крестной смерти. Мы сегодня, бывает, это забываем и считаем людей, которые не так, как мы, празднуют, людьми второго сорта, людьми хуже нас. Этого не должно быть», — призвал митрополит Митрофан.

При этом он подчеркнул, что Украинская Православная Церковь будет строго держаться юлианского календаря. «Я считаю, что нам не нужно отказываться от своей традиции. Она для нас важна, она существует неслучайно, и мы будем продолжать ей следовать. Вопрос календаря не стоит у нас на повестке дня, мы как праздновали, так и будем праздновать Рождество в положенное время. Сегодня память святителя Спиридона Тримифунтского, и мы ещё ждём тех дней, когда мы будем праздновать Рождество Христово», — заявил архипастырь.

Но «то, что сегодня опять будут разделяться люди — одни будут праздновать Рождество 25 декабря, другие 7 января, — не должно стать поводом для нас, христиан, кого-то осуждать. Не надо этого делать. Это не сделает нас ближе к Богу, не сделает нас лучше и праведнее. Осуждение, ненависть, вражда никого не делают лучше. Сохранять свою традицию можно без ненависти и вражды, осуждения других людей, ощущения своей исключительности и того, что кто-то ниже тебя. Это всегда проявления эгоизма, даже если якобы в благих целях. Это всегда некий взгляд свысока: „Я не такой, как прочие человецы“ (Лк. 8:11). Мы помним, что Господь ответил человеку, который так молился», — подчеркнул глава Горловской епархии.

«Я вас всех поздравляю с праздником святителя Спиридона Тримифунтского! Способность жить по законам любви, не поддаваться всему тому безумию, вражде, ненависти, — то, что должно христиан отличать от всех остальных людей. Это наша ответственность перед Богом. Мы, христиане, всему миру должны рассказать своей жизнью, что любовь есть, что жить по любви можно, и эта жизнь приносит радость в наши дома и сердца, даёт счастье нашим душам и делает счастливыми других людей. Что единственный способ найти счастье — это научиться любить самому и дать возможность своему сердцу отзываться на любовь других людей и быть благодарными им», — заключил архипастырь.

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