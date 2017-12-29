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Сводка новостей от 29 декабря 2017

Давай поговорим
В Москве начнёт работу консультационная служба для женщин, находящихся в стадии принятия решения — оставить ребёнка или сделать аборт…

Две мамыСоциальный центр святителя Тихона по благословению наместника мужского ставропигиального Донского монастыря епископа Бронницкого Парамона, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, открывает консультационную службу для женщин, находящихся в стадии принятия решения — оставить ребёнка или сделать аборт, сообщает Православие.Ru.

Служба будет носить название «Давай поговорим». Под таким же названием начнёт работать и площадка в социальной сети Вконтакте. Вести личный приём и модерацию сообщества в интернете будет автор проекта Елена Буковская, которая уже более года руководит соответствующей службой Социального центра святителя Тихона.

Именно по итогам работы возникла потребность создать отдельный проект, целиком и полностью посвящённый этой непростой теме. Консультационная служба «Давай поговорим» призвана помочь тем женщинам, которые испытывают сомнения по поводу того, оставить ли ребёнка, связанные с различными социальными и личными обстоятельствами.

Женщины в таком состоянии чувствуют одиночество и беспомощность, страх за своё будущее и будущее ребёнка. Общаясь со специалистами центра, они смогут проговорить свои проблемы в доверительной и доброжелательной форме. Чаще всего причинами сомнений являются страх финансовых проблем, карьерных потерь, боязнь последствий, связанных с особенностями состояния собственного здоровья и здоровья будущего ребёнка, пережитое предательство, семейные проблемы, отсутствие помощи и поддержки со стороны отца ребёнка.

Обсуждение всех этих тем будет вестись и на площадке сообщества «Давай поговорим» Вконтакте: https://vk.com/nezdannoechudo

Мы приглашаем к разговору всех женщин, кто нуждается в поддержке в один из самых важных периодов их жизни. Подожди, не спеши, выдохни и. ДАВАЙ ПОГОВОРИМ.

Задать уточняющие вопросы Елене Буковской и записаться на бесплатный прием можно по телефону 8(965)188−68−61.

А также по адресу elena. k0888@mail.ru

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Давай поговорим
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