В ходе последнего в 2017 году заседания члены Синода приняли целый ряд важных кадровых решений…

28 декабря 2017 года в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в уходящем 2017 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

В ходе заседания члены Синода имели суждение о порядке исполнения решений Архиерейского Собора, прошедшего в Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года и утвердили в связи с этим «План исполнения синодальными учреждениями постановлений Архиерейского Собора 2017 года, а также решений, принятых органами высшей церковной власти в период до Архиерейского Собора». Контроль за реализацией данного плана было поручено осуществлять Высшему Церковному Совету.

Синод также утвердил устав Автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного образования «Центр духовно-нравственного воспитания», «Положение о курсах базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской Православной Церкви» и Церковный стандарт курсов базовой подготовки в области богословия монашествующих Русской Православной Церкви.

По представлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси члены Синода произвели целый ряд кадровых перестановок архиереев за рубежом.

Управляющим Берлинско-Германской епархией был назначен епископ Подольский Тихон, который был освобождён от управления Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями, с временным сохранением за ним титула «Подольский».

Управляющим Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с титулом «Венский и Будапештский» стал епископ Звенигородский Антоний, с сохранением за ним должности руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон был освобождён от временного управления Гаагско-Нидерландской епархией. Преосвященным Гаагским и Нидерландским был избран архиепископ Сурожский Елисей, которого освободили от управления Сурожской епархией. Преосвященным Сурожским стал епископ Богородский Матфей, освобождённый от управления приходами Московского Патриархата в Италии.

Временное управление приходами Московского Патриархата в Италии было поручено епископу Венскому и Будапештскому Антонию.

По просьбе Святейшего Патриарха Кирилла викарием Московской епархии с титулом «Домодедовский» был назначен епископ Воркутинский и Усинский Иоанн, который оставил управление Воркутинской епархией. На его место правящим архиереем Воркутинской епархии члены Синода избрали клирика Шуйской епархии иеромонаха Марка (Давлетова).

Согласно рапорту председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия, Синод постановил включить протоиерея Христофора Варфоломеева и священника Павла Кушникова в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской с последующим утверждением этого решения на будущем Архиерейском Соборе. Помимо этого, в месяцеслов Русской Православной Церкви было решено включить имя грузинской преподобноисповедницы Фамари (Марджановой) с определением празднования её памяти 10/23 июня, как это установлено в Грузинской Православной Церкви.

Русская линия