Из 20 тысяч 643 женщин, отказавшихся от аборта, 2 тысячи 772 сохранили малыша только благодаря минимальной продуктовой помощи, отметили в центре «За жизнь!»…

Екатерина Маркова: Почему наши власти могут простить долг Кубе в 30 млрд долларов, но не могут списать долги по ЖКХ беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации?

26 декабря 2017 года руководители 65 просемейных благотворительных организаций приняли участие в межрегиональной конференции «Необходимость государственной поддержки НКО, оказывающих помощь беременным женщинам в кризисной ситуации», прошедшей в Общественной палате Российской Федерации. Мероприятие явилось реакцией на обещание Владимира Путина о поддержке организаций, работающих в сфере профилактики абортов, данное им в ходе ежегодной пресс-конференции.

Организаторами конференции выступили Комиссия по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ и Общероссийское общественное движение «За жизнь!».

В конференции приняли участие руководители просемейных организаций из Омска, Казани, Самары, Мурманска, Кирова, Воронежа, Старого Оскола, Ухты, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Нижнего Тагила, Магадана, Владивостока, Сургута, Тюмени, Вологды, Краснодара, Саратова, Симферополя, Санкт-Петербурга, Москвы, а также представители НКО из других городов России.

В ходе форума участники поделились проблемами, которые не позволяют их НКО вести более эффективную работу в направлении профилактики абортов посредством оказания всесторонней помощи беременными женщинам в кризисной ситуации.

«Неожиданно для государства обнаружился обширный опыт НКО, на добровольческой основе помогающих кризисным беременным. Только присутствующими за круглым столом организациями спасено более 20 тысяч детских жизней. Несмотря на то, что люди выполняют государственную задачу повышения рождаемости, а соответственно улучшения демографии, на местах они встречают множество препон», — прокомментировала итоги конференции член Общественной палаты РФ Элина Жгутова.

«Даже у опытных НКО с профессионально подготовленными специалистами нет доступа к предабортному консультированию, нет льгот по коммунальным услугам, нет и самих помещений для приютов и центров гуманитарной помощи. Одни врачи нарушают принятые нормы недели тишины, а другие не имеют безусловного права на отказ от совершения абортов по соображениям совести», — отметила Э. Жгутова.

На сегодняшний день в России действует масштабное сообщество из более чем 330 НКО, развернувшее широкую работу в данной сфере. Сотни общественных и церковных организаций, вместе пытаются развивать эффективные формы работы, которые почему-то остались за бортом государственных программ.

«Мы доказали, что можем решать проблему абортов и оказывать помощь населению эффективней социальных государственных служб. Ведь наша мотивация — помощь людям, спасение детей, а не зарплата, которой многие в нашем сообществе никогда не получали» — заявила руководительница благотворительной программы помощи кризисным беременным «Спаси жизнь» Екатерина Маркова.

«Наше сообщество ведёт уникальную работу, которая до недавнего времени была неинтересна властям. За последние годы мы значительно продвинулись вперёд, став, по сути, опорой государства в столь важном вопросе, как поддержка семьи. После слов Президента у людей на местах появилась надежда, что в короткой перспективе у нас будет возможность делать для страны много больше», — отметил координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков.

Общественники отмечают, что сегодняшняя система грантов является лишь поддержкой на старте и не даёт стабильности в работе НКО, и часто заканчивается остановкой проектов. «Скоро закончится грант, полученный от одного из благотворительных фондов, и мы пока что не понимаем, на что будет существовать наш приют дальше», — заявила глава казанского центра помощи «Умиление» Элина Галиуллина.

К сожалению, пока такие заявления типичны в сфере борьбы с абортами и помощи беременным женщинам.

Более 40 центров, а это малая часть сообщества, накануне мероприятия ответили на опросный лист, касающийся основных проблем и потребностей региональных НКО. «Только 2 из 40 опрошенных НКО имеют на своём балансе транспорт, столь необходимый им для сбора и распределения адресной помощи», — отметила руководительница благотворительного направления движения «За жизнь!» Екатерина Маркова.

«Почему Россия может простить долг Кубе в 30 млрд долларов, Африке в 20 млрд долларов, но не может простить долги по ЖКХ, протянуть руку помощи своим малоимущим гражданам? Почему для чужих — деньги, а для своих — приюты?», — возмутилась она.

«Из 20 тысяч 643 женщин, проконсультированных нашими организациями и сохранившими ребёнка, 2 тысячи 772 женщины сохранили малыша благодаря продуктовой помощи. Вы представляете? XXI век, страна, претендует на влияние на мировой арене, и при этом минимальный продуктовый набор (подсолнечное масло, крупы, мука, сахар, без мяса и фруктов) спасают жизни детей», — восклицает Е. Маркова.

Прозвучавшие на конференции многочисленные рациональные предложения будут оформлены в рекомендации по усовершенствованию поддержки государством НКО, оказывающих помощь кризисным беременным, которые после голосования членов Общественной палаты будут направлены в соответствующие инстанции.

«Общественники разъехались в свои регионы в надежде, что их мнение будет услышано, а их деятельность окажется востребованной. Будет ли это так — покажет следующий год», — подытожили организаторы.

Русская линия