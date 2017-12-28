Блаженнейший Митрополит Онуфрий прокомментировал обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на NewsOne.

Его Блаженство выразил полную уверенность, что освобождение украинских военнопленных является шагом к перемирию. «Мы считаем, и я надеюсь, — отметил Предстоятель, — что это является первым шагом вообще к прекращению войны на востоке Украины».

Главным условием дальнейшего всецелого освобождения пленников с обеих сторон вооруженного конфликта являются добрая воля и милосердие — подчеркнул Блаженнейший владыка. «Если милосердия не будет, — сказал он, — то мы не добьёмся успеха».

«Мы должны простить друг друга, — добавил архипастырь, — обнять друг друга, и это будет залогом того, что все будут освобождены, все пленные вернутся в свои семьи, и воцарится мир в нашем государстве».

По поводу того, когда может быть следующий и окончательный этап освобождения военнопленных Блаженнейший митрополит сказал: «Мне трудно назвать сроки, но верю, что это будет скоро».

«Первый шаг, очень важный шаг, уже сделан, — пояснил Предстоятель. — А когда первый шаг сделан — уже пробита стена, которая стояла между нами, украинцами, и делила нас на две части. Думаю, что эта стена уже пробита и, дай Бог, чтобы она совсем была уничтожена».

Вечером 27 декабря 2017 года Блаженнейший митрополит Онуфрий вместе с президентом Украины Петром Порошенко принял участие в церемонии встречи украинских военнослужащих, освобожденных из плена, в харьковском аэропорту.

В своем слове Предстоятель УПЦ поблагодарил всех причастных к делу освобождения военных.

«Сегодня мы поздравляем наших освобожденных пленных, которые перед нами. Мы видим их лица, и мы счастливы, что Бог сподобил нас быть свидетелями этого большого и красивого события. Я хотел бы в этот день поблагодарить Бога за то, что Он дал силу, мудрость, ум тем людям, которые имели добрую волю работать, чтобы освободить военнопленных, чтобы дать им свободу. Я хочу поблагодарить господина Президента Петра Алексеевича за то, что он дал не только зеленый свет для этого доброго дела. Он принимал самое непосредственное участие в нем и держал это на своем личном контроле. Я хочу сказать, что наша Церковь — это религиозная община, которая принимала непосредственное участие в переговорах по вопросу освобождения заложников. Я обращался много раз к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и просил, чтобы он делал все возможное, чтобы те наши братья и сестры, которые находятся в плену, вернулись на родную землю. И было много сделано. На последней встрече, которая была проведена Патриархом три дня назад, рано утром 25 декабря, была поставлена ​​точка и этот процесс был ратифицирован», — отметил митрополит Онуфрий.

«Я хочу поблагодарить всех, кто был причастен к этому доброму делу. Хочу поздравить вас, дорогие братья, с возвращением вас на родную землю, на свою Родину и пожелать, чтобы тепло, которое вы встретите от своих родных, друзей, знакомых, чтобы оно было не единственным в вашей жизни, чтобы Бог помогал вам», — сказал Его Блаженство.

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