Руководство телеканала объявило, что перечислит в пользу службы все средства, которые будут собраны в ходе одного из своих музыкальных шоу…

Труды церковной службы «Милосердие», которая в последнее время стала испытывать серьёзные финансовые проблемы из-за потери своих благотворителей, привлекли внимание руководителей «Первого канала», которые в итоге решили помочь сотрудникам церковной организации и пожертвовать им крупную сумму денег, сообщает РИА Новости.

«29 декабря 2017 года в эфире Первого финал шоу «Голос», по итогам которого определится победитель сезона. Доход Первого канала и других партнёров, собранный в ходе зрительского голосования в эту пятницу, будет перечислен православной службе помощи «Милосердие», — говорится в сообщении телеканала.

Руководитель службы «Милосердие» епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон уже выразил благодарность за это решение и напомнил о важности сострадания к ближним.

«В наше время, когда все подвергается сомнению, милосердие остаётся важнейшей ценностью, которую признают все люди, независимо от возраста, веры и политических взглядов. Милосердие объединяет людей: богатых и бедных, верующих и сомневающихся, молодых и пожилых, очень важно, что главный телеканал страны привлекает к добрым делам своих зрителей. Спасибо! Все вместе, объединяясь для помощи тем, кто в беде, мы с вами доказываем, что в этом мире есть любовь», — подчеркнул владыка.

Первый канал и зрители «Голоса» помогали службе и в 2015 году. Тогда в ходе зрительского голосования было собрано более 20 млн рублей. Эти средства пошли на патронажный уход за 78 тяжелобольными людьми и стариками, 90 семей с тяжелобольными детьми получили помощь детской выездной паллиативной службы «Милосердие».

5 млн рублей из собранных средств были направлены на обеспечение всем необходимым 12 детей с синдромом Дауна, проживающих в Елизаветинском детском доме, ещё 2 млн пошли на работу кризисного центра «Дом для мамы», где беременные женщины находят приют и получают помощь.

«Все это становится возможным только благодаря поддержке обычных людей — наших жертвователей. Мы называем их друзьями милосердия. Мне хотелось бы поблагодарить Первый канал за возможность рассказать всей стране о том, что помогать нуждающимся — это радость. И чем больше тех, кто участвует в делах милосердия, тем лучше становится мир вокруг нас. Понемногу от многих — это спасает жизни», — отметила руководительница благотворительных программ православной службы помощи «Милосердие» Анна Белавина.

Русская линия