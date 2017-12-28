Русская линия
Сводка новостей от 28 декабря 2017

В Вашингтоне предложили разделить Храмовую гору на три части
США пообещали ХАМАС не допустить уничтожения мечети Аль-Аксы, если они согласятся перенести столицу Палестины в пригород Иерусалима…

Храмовая гораБелый дом выступил с предложением к палестинскому движению ХАМАС перенести столицу Палестины в пригород Иерусалима — Абу-Дис, и разделить район Храмовой горы на три части — христианскую, иудейскую, и мусульманскую, сообщает «Укринформ» со ссылкой на Anadolu.

«Недавнее решение США в отношении Иерусалима является частью непрерывных попыток решить палестинский вопрос в рамках так называемой «сделки века», — заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

По его словам, план США предусматривает организацию столицы в Абу-Дисе и соединение его мостом с районом Храмовой горы, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ мусульман к Иерусалиму.

Таким образом, американцы обещают не допустить уничтожения на Храмовой горе мечети Аль-Аксы, которая мешает иудеям восстановить свой храм Соломона, уничтоженный римлянами в I веке по Рождестве Христовом.

Абу-Дис расположен возле восточной части города, где находятся основные святыни, как христиан, так и иудеев и мусульман — расстояние от его центра до Храмовой горы составляет чуть более километра.

Предполагается, что сам район Храмовой горы будет разделен на три части — для мусульман, иудееев и христиан.

Хания добавил, что комплексное предложение США включает налаживание ситуации в секторе Газа путём проведения там политических реформ.

Согласны ли на эту сделку в ХАМАС остаётся неизвестным, однако, судя по протестам мусульманских стран, они не верят американцам и будут продолжать бороться за Иерусалим.

Русская линия

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В Вашингтоне предложили разделить Храмовую гору на три части
США пообещали ХАМАС не допустить уничтожения мечети Аль-Аксы, если они согласятся перенести столицу Палестины в пригород Иерусалима...

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