Русская линия
Сводка новостей от 28 декабря 2017

Взрыв в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге признали терактом
Президент России Владимир Путин дал поручение ФСБ при задержании террористов «в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте»…

ЧП на площади Калинина. В супермаркете Перекрёсток произошёл взрывВ свете грядущих праздников, президентских выборов и Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2018 году в России, российские власти опасались называть вчерашний взрыв в развлекательном комплексе «Гигант Холл» на первом этаже в районе камер хранения магазина «Перекресток» терактом и заявляли о возбуждении уголовного дела по факту покушения на жизнь двух и более лиц. При этом всё указывало на то, что это именно террористический акт.

Данный факт вскоре признал президент России Владимир Путин, который не стал наводить тень на плетень и заявил, что террористы понесут суровое наказание, сообщает РИА Новости. «Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт», — заявил президент в ходе сегодняшней встречи с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

По словам главы государства, после взрыва он указал директору ФСБ Александром Бортникову, что при задержании подозреваемых нужно действовать в рамках закона. «Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — подчеркнул Путин.

В среду вечером в камере хранения в магазине «Перекресток» сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали тринадцать человек. Шесть остаются в больницах, некоторые находятся в состоянии средней тяжести.

Террорист, который оставил взрывное устройство в магазине, попал на записи камер видеонаблюдения. В настоящее время его разыскивает полиция.

Русская линия

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Взрыв в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге признали терактом
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