Епископ УПЦ в Канаде Иларион (Рудык) и представитель УПЦ в США епископ Даниил (Зелинский) провели переговоры с главами КП и УАПЦ…

В свете последних решений Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о создании церковной комиссии для переговоров с украинскими раскольниками по вопросу возможного их возвращения в лоно канонической Украинской Православной Церкви, сочувствующие раскольникам украинские епископы Константинопольского Патриархата не оставляют своих надежд на возможное объединение так называемого «Киевского патриархата» и УАПЦ.

Представители КП и УАПЦ уже неоднократно пытались объединиться, но все эти попытки остались безуспешными, хотя никаких политических и идеологических разногласий между представителями двух этих раскольничьих течений не существует. Более того, их объединение давало бы повод говорить Киеву о том, что на Украине существует своя Украинская поместная церковь, которую исключительно по политическим мотивам не хочет признавать Украинская и Русская Православная Церковь.

Такое объединение серьёзно укрепило бы позиции раскольников на переговорах с канонической УПЦ и давало бы им повод лишний раз апеллировать к Константинопольскому Патриарху Варфоломею о необходимости признания «единой Украинской церкви» со стороны Константинополя.

Это прекрасно понимают сочувствующие раскольникам украинские епископы Константинопольского Патриархата в лице епископа УПЦ в Канаде Илариона (Рудыка) и представителя УПЦ в США епископа Даниила (Зелинского), и поэтому они не оставляют своих неканонических поездок на Украину, даже несмотря на неоднократные протесты священноначалия канонической УПЦ.

Так, за последние недели украинские представители Константинопольского Патриархата провели на Украине ряд встреч с руководителями КП и УАПЦ, сообщает портал «Религия в Украине». 15 декабря епископ Даниил (Зелинский) провёл переговоры с лже-патриархом Филаретом Денисенко, о чём 22 декабря доложил Константинопольскому Патриарху Варфоломею.

Во время короткого рабочего визита на Фанар архиепископ Даниил обсудил с Патриархом Варфоломеем «важнейшие вопросы церковной жизни, касается Соединенных Штатов Америки, а также Украины», говорится на официальном сайте УПЦ в США.

26 декабря 2017 года официальный сайт украинских раскольников из УАПЦ также сообщил о встрече главы автокефалистов митрополита Макария с главой УПЦ в Канаде епископом Иларионом (Рудыком).

Встреча состоялась в Киеве, в помещении УАПЦ. Владыка Иларион — епископ Эдмонтона и Западной епархии Украинской Православной Церкви в Канаде (Константинопольского Патриархата) обсудил с раскольниками «вопросы объединения украинского Православия и другие важные темы, которые могут быть полезными для Украины», отмечается на сайте УАПЦ.

Однако, о чём смогли договориться украинские представители Константинополя с раскольниками из КП и УАПЦ остаётся неясным.

Русская линия