Киев, Донецк и Луганск впервые после долгого перерыва провели обмен пленными, однако содержащиеся под стражей есть ещё как с той, так и с другой стороны…

На Донбассе сегодня состоялся самый масштабный за время конфликта обмен пленными: Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно, то есть всего 238 человек, сообщает РИА Новости.

Первоначально предполагалось, что Украина вернёт 306 человек, а самопровозглашенные республики — 74 человека. Однако участвовать в обмене решили не все — около 20 человек заявили, что не хотят возвращаться в Донецк и Луганск, один человек — в Киев, а ещё 43 человека, уже отбывшие наказание на Украине и освобождённые из-под стражи, на место обмена не явились.

К этому процессу готовились почти полтора года, он неоднократно оказывался на грани срыва, постоянно возникали разногласия, в том числе по спискам тех, кто подлежит обмену.

Прогресса удалось достичь после того, как Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Даниловом монастыре с главами Донецка и Луганска и лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком. По итогам встречи стала известна дата обмена: 27 декабря.

Процедура проходила на нейтральной территории между подконтрольным Киеву посёлком Майорск и донецкой Горловкой. За ней наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

По итогам состоявшегося обмена Виктор Медведчук заявил, что необходим второй этап в этой работе. «То, что 15 месяцев не было обмена, связано с тем, что у нас разное понимание и толкование этого принципа. Именно поэтому было необходимо с моей стороны обращаться к президенту России Владимиру Путину, которому я благодарен за то, что он, используя свой авторитет, проявил акт гуманизма и обратился с просьбой к тогда руководителям ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкому для того, чтобы этот обмен состоялся», — заявил он.

Он подчеркнул, что работу по обмену пленных необходимо продолжать. «Это не единовременный акт. Я считаю, обмен должен быть продолжен, Минские соглашения в этой части должны быть выполнены и все должны вернуться как с одной, так и с другой стороны в свои семьи, домой, к родным. У нас, я уверен, будет второй этап обмена, который завершит и реализует в полном объеме принцип «всех на всех», — отметил Виктор Медведчук.

В свою очередь, глава Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Легойда заявил, что «новость о том, что в результате идущего при содействии Русской Православной Церкви обмена пленными несколько сотен ранее удерживаемых лиц возвратятся домой живыми, вселяет надежду на мир в сердца людей в России, на Украине и в Белоруссии — везде, где искренне молятся о прекращении братоубийственного разделения».

Кроме того, Владимир Легойда отметил, что для обмена очень многое сделали священнослужители Украинской Православной Церкви и лично Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. «Символично, что освобождение военнопленных приурочено к Новому году и Рождеству Христову, и более трехсот человек смогут теперь встретить праздники со своими семьями», — отметил он.

«Каноническая Православная Церковь на Украине, как об этом неоднократно свидетельствовал Святейший Патриарх, — единственная сила, которая может стать отправной точкой для действенного мирного процесса», — заключил Владимир Легойда.

Русская линия