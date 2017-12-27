Русская линия
Сводка новостей от 27 декабря 2017

Владимир Легойда: В российских СМИ против Церкви ведётся целенаправленная кампания очернения
Глава Синодального отдела заявил, что священнослужителям следует учитывать, что за ними пристально следят, и не давать повода ищущим повод…

Владимир ЛегойдаПротив Русской Православной Церкви ведётся целенаправленная работа в российских СМИ, и поэтому верующим и священнослужителям нужно это учитывать и не давать даже намёка тем, кто ищет повод, чтобы очернить Церковь, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Я не сторонник теории заговоров, но я убеждён, что против Церкви ведётся целенаправленная работа, причём, из разных центров. Надо быть очень наивным, чтобы этого не видеть. Конечно, это совсем не значит, что мы все белые и пушистые, а проблемы исключительно из-за врагов», — сказал Владимир Легойда.

По его словам, порой христиане — миряне, священники, епископы — «сами дают повод для справедливой критики».

«Но нередко и коллеги-журналисты вносят свою лепту, когда хозяева тех или иных СМИ ставят перед своими редакциями такие задачи. Тем более, что элементарную проверку фактов во многих из таких СМИ давно променяли на количество посещений и лайков. И это касается не только Церкви. Ведь есть жизнь, а есть её медийное изображение, и я не встречал человека или организации, абсолютно довольных своей медийной проекцией», — отметил представитель Церкви.

В целом же количество негативных статей о Русской Православной Церкви в СМИ невелико и не превышает 5% от общего числа публикаций, заявил Владимир Легойда. По его словам, в абсолютных цифрах негативных публикаций стало больше, но это в том числе потому, что общее число публикаций на церковную тему с 2009 года выросло в 10 раз.

«Могу ответственно сказать, что процент выраженного негатива по отношению к Церкви очень невелик, его максимум за последние 9 лет был в 2012 году. Кстати, процент выраженного позитива всегда больше, раза в три-четыре. Большинство же материалов СМИ о Церкви носит нейтральный характер», — сказал Легойда.

Русская линия

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Владимир Легойда: В российских СМИ против Церкви ведётся целенаправленная кампания очернения
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