Инициативная группа граждан Плёса Ивановской области выступила с инициативой вернуть исконные исторические названия переименованным в советское время улицам, поскольку большевицкие наименования не имеют ничего общего с историей этого древнего русского города.

Как пишут «Плёсские ведомости», за основу предлагается принять «План г. Плеса 1915 года». Согласно этому документу, нынешняя улица Ленина должна стать Воскресенской, Советская — Набережной. Улице Карла Маркса следует вернуть название Дворянской, а Льва Толстого — Ново-Троицкой. Переулок Проездной переименовать в переулок Троицкий, а переулок Безымянный назвать Юрьевецким переулком.

Идея вызвала дискуссии, пишет плёсское издание, однако большинство горожан высказываются в поддержку этой идеи, поскольку древние русские названия сделают Плёс ещё более привлекательным для туристов.

На замечания о том, что дворян в Плёсе не было, а поэтому историческое название улицы Дворянская в некотором роде притянуто, горожане отвечают, что Маркс тоже не имеет никакого отношения к Ивановской области, а Ленин никогда не был в Плёсе. Тем не менее, улицы в честь этих людей в городе почему-то есть. Не лучше ли им вернуть древние исторические названия.

«Плёсские ведомости» публикуют мнения горожан, которые в целом позитивно отзываются об этой инициативе. Всем опрошенным нравятся исторические названия, и сомнения возникают только по вопросу финансового обеспечения этой идеи и замены документов.

«Я за то, чтобы плёсским улицам вернули старые названия. Город станет ценнее. Мы очень дорожим тем, что живём на улице Советской, на первой линии, и стараемся содержать свой дом, соответствуя историческому облику города. Улица Набережная — очень хорошее название, и я полностью поддерживаю эту идею. Тем более если это историческое название, почему бы его не вернуть», — заявила Татьяна Никанорова

«Новые названия улиц звучат как песня. Я стопроцентно за, потому что это очень красиво. Тем более если эти названия имеют свою историю. Наш город позиционирует себя как туристическое место, и с этой точки зрения вернуть исторические названия улицам было бы очень правильно. Всё логично, всё красиво, звучит очень хорошо. Конечно, это имеет некоторые неудобства для жителей: возможно, придётся менять документы. Я думаю, что эти проблемы возникнут только в случае каких-то дел с недвижимостью», — отметила Елена Клестова.

«В целом я „за“, если это переименование опрвдано какой-то большой целью. То есть переименовывать не ради переименования, а ради какой-то цели. Наш город имеет очень древнюю историю, и название улиц — это один из брендов истории, который надо сохранять. Если мы говорим, что Плёс — город исторический, тогда давайте поддерживать его именно в таком ключе», — заявил Юрий Марушкин.

Русская линия