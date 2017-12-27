В Великобритании крайне обеспокоены намерением еврейских властей принять новый законопроект, который даёт право чиновникам конфисковать церковные земли в Святом Граде, и готовы оказать всю возможную поддержку Предстоятелю Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшему Патриарху Феофилу III в его противостоянии с еврейскими властями по этому вопросу, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Christiantoday.

Патриарх Феофил III посетил Великобританию в рамках своей поездки по странам мира с целью сплочения церковных сил против последних антицерковных инициатив еврейских властей. Его Блаженство выступает против законопроекта о церковных землях, уже подписанного 40 членами израильского Кнессета, который позволяет правительству Израиля проводить конфискации церковных земель в случае их сдачи в аренду третьей стороне.

Во время своего визита в Великобританию, Патриарх Феофил III встретился с принцем Чарльзом и государственными министрами Алистаром Бартом и Рори Стюартом, бывшим архиепископом Кентерберийским Роуаном Уильямсом и многочисленными парламентариями.

Лидеры церквей Великобритании единодушно поддержали Иерусалимского Патриарха. Так, глава Британской епархии Коптской церкви архиепископ Ангелос заявил: «Право собственности и свобода вероисповедания являются краеугольными камнями любой демократии. Предлагаемый законопроект посягает на оба этих ключевых права. Я поддерживаю Патриарха Иерусалимского и лидеров христианских церквей в Святой Земле в их требованиях к светским властям, которые обязаны неукоснительно соблюдать договор о статус-кво на Святых земле».

В свою очередь, президент Объединения церквей Англии Хью Осгуд отметил: «Предлагаемый законопроект представляет собой неприемлемое посягательство на освященный веками договор и порядок „статус-кво“, определяющий законные права церквей на Святой земле, и его следует признать тем, чем он является, а именно попранием законных прав христианских общин на свою собственность. Мы призываем церковных и политических лидеров Соединенного Королевства и всего мира объединиться и решительно выступить против этого посягательства на права религий, иначе может возникнуть опасный прецедент, позволяющий попирать права всех религий на Святой ЗЕМЛЕ».

Нынешний архиепископ Кентерберийский и глава Церкви Англии Джастин Уэлби также заявил, что «присоединяется к другим лидерам христианских церквей и призываю все стороны соблюдать статус-кво в Святых местах и не допускать никаких посягательств на этот порядок». «Я считаю, что полноправное присутствие христианских церквей в Святой Земле имеет для неё великое значение», — заявил он.

Проблемы распоряжения церковными землями давно уже тревожат Патриарха Феофила III и омрачают его патриаршество. Они начались после того, как помощник его предшественника Патриарха Иринея I (низложенного в мае 2005 года) воспользовался юридической доверенностью и продал часть церковной земли у Яффских Врат группе иудейских поселенцев в 2004 году.

В связи с этим Иерусалимская Православная Церковь с тех пор ведёт судебные тяжбы, пытаясь аннулировать незаконную сделку, поскольку она заложила прецедент для дальнейшего выдавливания христианских церквей из Старого Города, но пока не добилась успеха в судах. В настоящее время рассматривается апелляция Православной Церкви по этому делу, поданная в Верховный суд Израиля.

Русская линия