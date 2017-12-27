За последние годы россияне порядком устали от демократических процедур, и поэтому всё большее число граждан России отказываются идти на те или иные выборы, предпочитая провести этот день у себя на даче с семьёй или занимаясь неотложными семейными делами.

При этом никакого протеста и бойкота выборов, к которому призывает сейчас Алексей Навальный, у этих людей нет. Просто менталитет у большинства россиян по-прежнему монархический: мол, мы люди маленькие, доверяем властям, пусть они сами в Кремле и решают, кому и как управлять государством.

Такая логика свойственна значительной части россиян, не ходящих на выборы. Но немало среди таких и тех, кто просто не верит, что судьба России, действительно, зависит от его голоса, а раз это не так, то не лучше ли занять этот день куда более важными делами, чем постановка галочки в бюллетене.

В общем, вне зависимости от причин, демократия в России даёт сбой, и это не может не беспокоить российские власти. Ведь, если на выборы в итоге придут единицы, то в стране может начаться политический кризис. Что тогда прикажешь делать власть предержащим, не отменять же демократию, в конце концов. Этого ведь уж совсем не поймут на Западе.

Вот почему, даже Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам заседания Высшего Церковного Совета, напомнил о предстоящих в 2018 году выборах Президента России и призвал россиян обязательно принять участие в выборах, сообщает Патриархия.Ru.

«Церковь никогда не определяет свою политическую позицию, которая могла бы быть истолкована как поддержка той или иной политической силы, — отметил Его Святейшество. — Сегодня принята некая соревновательность в избрании политических лидеров, как и вообще соревновательность в области политики и экономики. Мы с уважением относимся к праву выбора, но всякая соревновательность несёт в себе энергию разделения, и эта разделённость общества становится особенно очевидной во время выборов».

«Относясь с уважением к существующей системе, Церковь не считает для себя возможным стать частью этой соревновательности, — заявил Патриарх Кирилл. — Если же такое когда-нибудь произойдёт, то это нанесёт огромный вред всему нашему народу. Чада Церкви могут быть в разных партиях, они занимают разные позиции, но Церковь — для всех».

«Однако выборы проводятся, и не только государственные, но и в Церкви: всем известно хорошо, что и Патриарха избирают, и на Соборах мы голосуем, — пояснил Святейший Владыка. — А поскольку эти принципы включены в жизнь Церкви, в её каноническую традицию, то я хотел бы призвать всех, в том числе православных, которые проявляют сдержанное отношение к выборам, в них участвовать».

«Мы обязательно должны принять участие в выборах, с тем чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Надеюсь, архипастыри и пастыри нашей Церкви поддержат меня и обратят призыв ко всей пастве быть активными, в том числе в предстоящую кампанию по избранию Президента Российской Федерации», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

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