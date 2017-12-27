Вопиющий случай чиновничьего произвола произошёл на днях в Свердловской области, где местные чиновники из Управления Госохраны объектов культурного наследия многие годы не замечали разрушения храма Рождества Христова в селе Липовском, признанного памятником культурного наследия, но пригрозили штрафом тем, кто хоть как-то пытался защитить все эти годы строение от дождя и снега, сообщает Rupolit.net.

Местные верующие во главе со священником Сергеем Слепухиным не смогли спокойно смотреть, как из-за равнодушия чиновников продолжает разрушаться их храм, построенный в 30-е годы XIX века, и своими силами стали защищать его от разрушения.

Пять лет назад в храме фактически не было крыши и пола, стены приходили в полную негодность из-за дождей и снега, а чиновники в местном управлении Госохраны объектов культурного наследия не могли выделить средств даже на консервацию церковного строения.

В результате верующие своими силами смогли собрать 2 млн рублей и при молчаливом согласии чиновников от культуры остановили разрушение храма, отремонтировали крышу, постелили плитку и практически с нуля восстановили иконостас.

«Для того, чтобы сохранить первоначальный облик, архитекторы даже отыскали архивы 1904 года», — заявили на приходе.

Все последние пять лет чиновники закрывали глаза на то, что реконструкция началась без проекта строительных работ, поскольку бюджетных денег на это у них не было. Однако несколько месяцев назад в управлении Госохраны объектов культурного наследия сменился начальник, и в храм с проверкой пришла комиссия.

«Объект без нашего разрешения восстанавливать запрещено. Работы ведутся собственными силами — это грубейшее нарушение», — заявила заместительница начальника управления Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Алевтина Моисеева. Вопрос только, где была эта чиновница ранее, когда храм превращался в руины?

В итоге священнику, сохранившему строение от окончательного разрушения, в управлении Госохраны пригрозили штрафом в 200 тысяч рублей. А чтобы это не вызвало большого возмущения у селян, чиновники пообещали, наконец, выделить деньги на реставрацию и даже восстановить храм за государственный счёт к 2022 году.

Правда, верующие очень сомневаются, что чиновники, которым было наплевать на Рождественскую церковь все последние годы, действительно, выполнят своё обещание.

Русская линия