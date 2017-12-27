В настоящее время на Донбассе начался обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском, который стал возможен во многом благодаря участию в этом процессе священноначалия Украинской Православной Церкви и лично Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия.

В связи с этим председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) выразил радость по поводу того, что сотни пленных в ближайшее время смогут встретить Рождество Христово в кругу своих родных и близких, что можно считать настоящим чудом Божиим.

«Наши слова в этих переговорах — это призыв к милосердию. Обмен пленными обычно становится возможным при определённом доверии одной стороны к другой. Между политиками этого доверия нет. Поэтому Православная Церковь, выступая посредником в переговорах об освобождении, максимально дистанцируется от любых политических факторов этого процесса», — отметил владыка Климент в интервью УНИАН.

Архиепископ Климент напомнил историю пленных украинских военных, в освобождении которых ранее также принимало участие духовенство УПЦ. «В прошлом году мы освободили из плена защитника донецкого аэропорта Тараса Колодия. В 2015-м удалось вернули домой двух пленных. А сейчас у нас есть шанс вернуть из плена на родину 74 украинских воинов. Молимся за то, чтобы всё задуманное свершилось и ребята смогли встретить рождественские праздники дома, благодаря Бога за это освобождение», — отметил владыка Климент.

Он добавил, что мероприятия по освобождению — это всегда большое напряжение для обеих сторон участников переговоров. «Мы полагаемся на волю Божию. Ожидается, что обмен состоится 27 декабря по формуле „74 на 306“. Каждая судьба — это особые обстоятельства, но каждая душа значима в глазах Божиих. Все эти люди испытали огромные психологические и, возможно, физические травмы. Они могут вернуться в шоковом состоянии и нуждаются в скорейшей реабилитации в нормальных условиях жизни. Сам обмен — это всегда очень большая психологическая нагрузка, все переживают. Любой опрометчивый шаг может свести на нет усилия многих людей».

«Надеемся и молимся, что в этот раз всё пройдёт, как надо. И что все пленники доберутся до своих домов и в семейном кругу встретят новорожденного Христа», — пожелал архиепископ Климент.

Владыка также напомнил, что жены и матери украинских военнопленных все эти годы неоднократно посещали Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Предстоятель УПЦ, услышав их просьбу, сделал всё возможное, чтобы начать процесс освобождения путём переговоров и попросил об этом также Святейшего Патриарха Кирилла.

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