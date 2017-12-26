В Русской Православной Церкви заявили, что не будут спешить в вопросе возвращения обители верующим и учтут все пожелания музейных работников…

Церковь совместно с музейным сообществом обсуждает возрождение московского Андроникова монастыря, которое не должно при этом причинить ущерб Музею имени Андрея Рублёва, располагающемуся в обители. Об этом заявил председатель Патриаршего совета по культуре и руководитель Комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом епископ Егорьевский Тихон, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Мы хотим сделать так, чтобы не было ущерба ни стороне хранения древних памятников, ни церковной стороне. Это совместная синергическая работа», — отметил владыка.

Председатель Патриаршего совета по культуре рассказал, что сейчас в сотрудничестве с музейным сообществом представители Церкви разрабатывают концепцию развития монастыря и музея. «Это и древнейший московский монастырь, одна из наших святынь, и, несомненно, уникальная музейная коллекция — труд нескольких поколений самоотверженных, необычайно профессиональных реставраторов», — пояснил он.

«Мы не торопимся, понимаем, что для этого нужно и время, и выверенное решение», — заключил епископ Тихон.

Андроников монастырь был основан в 1357 году митрополитом Алексием как митрополичий монастырь, назван по имени первого игумена — преподобного Андроника, ученика Сергия Радонежского. В настоящее время монастырь находится в черте Москвы у Андроньевской площади. Спасский собор монастыря — древнейший из сохранившихся московских храмов (церковь Рождества Богородицы в Московском Кремле уцелела лишь до уровня хоров), сообщает Википедия.

После революции в 1918 году монастырь был закрыт большевиками, на его территории, наряду с Ивановским и Новоспасским монастырями, до 1922 года располагался один из первых концентрационных лагерей ВЧК для офицеров и политзаключённых, в лагере проводились массовые расстрелы.

В 1922—1928 годах в монастыре располагалась колония для беспризорников. В 1928 году территория была передана в ведение рабочего коллектива завода «Серп и Молот», в монастырских зданиях, в том числе и в храмах, устроили 200 комнат для рабочих. В 1930—1940-х годах там также располагались учреждения наркомата обороны.

В 1929—1932 годах уничтожена колокольня монастыря, вторая по высоте в Москве после Колокольни Ивана Великого, 13 сентября 1927 года — некрополь Андроникова монастыря, где были похоронены Андрей Рублёв, воины, погибшие во время Северной войны 1700—1721 годов и Отечественной войны 1812 года, основатель русского театра Ф. Г. Волков, меценат П. Г. Демидов, представители многих дворянских родов: Лопухины, Толстые, Барятинские, Волконские, Аладьины, Щербатовы.

Громадная заслуга в сохранении ветшавшего памятника и превращении его в музей принадлежит П. Д. Барановскому и Г. Ф. Сенатову, большую роль в выявлении первоначальных форм собора сыграли работы П. Н. Максимова и Б. А. Огнева.

Исследованиями П. Д. Барановского и П. Н. Максимова было впервые установлено, что после многочисленных переделок сохранился белокаменный Спасский собор Андроникова монастыря XV века.

Возрождение монастыря началось после Великой Отечественной войны, когда выяснилось, что собор монастыря — самое древнее сохранившееся здание Москвы (церковь Рождества Богородицы (Воскрешения Лазаря) в Кремле уцелела лишь до уровня хоров). В 1947 году (в год 800-летия Москвы) инициативная группа во главе с академиком И. Э. Грабарём обратилась к правительству с просьбой о создании на территории монастыря Музея древнерусской живописи.

10 декабря 1947 года председатель Совета министров СССР Сталин подписал постановление № 3974 о создании в Андрониковом монастыре историко-архитектурного заповедника имени русского художника Андрея Рублёва. Но в «хрущевскую оттепель» работы по созданию музея-заповедника были заморожены, что вынудило авторитетных специалистов по древнерусской культуре М. В. Алпатова, Н. Н. Воронина, В. П. Адрианову-Перетц, Д. С. Лихачёва выступить с открытым письмом в газете «Правда» (№ 300, 26 октября 1956).

В 1959—1960 годах произведена реставрация первоначальных форм Спасского собора, в том числе вызывающее споры восстановление формы утраченной главы и кокошников.

После повторного письма академиков М. В. Алпатова и С. В. Герасимова Хрущёв был вынужден разрешить официальное открытие Музея Андрея Рублёва в 1960 году, который был объявлен ЮНЕСКО «годом русского иконописца Андрея Рублёва» в связи с 600-летием со дня его рождения. С 1985 года музей носит современное название — Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (ЦМиАР).

В 1989 году Спасский собор был освящён, возобновлены богослужения. Позже вместо снесённой колокольни на территории упразднённого монастыря сооружена небольшая деревянная звонница.

В 1993 году под престолом Спасского собора было обнаружено неизвестное захоронение, которое пока не идентифицировано.

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