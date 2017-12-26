Русская линия
Сводка новостей от 26 декабря 2017

Израиль движется к иудейскому государству
Еврейский парламент утвердил закон об ограничении работ по субботам…

Иудеи (фото AP)Чем ближе Израиль к тому, чтобы вернуть себе Иерусалим и изгнать, наконец, с Храмовой горы арабов (а американское признание Иерусалима еврейской столицей — это шаг в этом направлении), тем серьезнее еврейские государственные мужи думают о том, чтобы превратить формально светское государство Израиль в религиозное иудейское государство.

Конечно, пока до этого ещё очень далеко, и многие ортодоксальные иудеи до сих пор не считают Израиль своим государством и отказываются служить в еврейской армии, но определённые подвижки в этом плане происходят.

Так, в ночь на вторник, 26 декабря, Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях закон, ограничивающий возможность проведения работ по субботам. 50 депутатов голосовали за законопроект, 38 — против него, сообщает NEWSru.co.il.

Этот закон был инициирован фракцией «Яадут а-Тора» и являлся одним из двух законов, проведение которых было согласовано руководством коалиции и ультраортодоксальными фракциями в период коалиционного кризиса в ноябре. Коалиционный кризис возник на фоне участившихся работ на железной дороге по субботам.

Согласно тексту законопроекта, министр труда, имеющий полномочия выдавать разрешения на работу по субботам, будет принимать во внимание такие критерии, как еврейская традиция и социальное благополучие рабочих. В законопроекте также оговаривается, что работы в шаббат будут проводиться лишь в случае крайней необходимости, при отсутствии альтернатив. «Министр труда обязан минимизировать влияние на общественное пространство, в котором проводятся работы, — говорится в тексте законопроекта.

Вторым законом, который продвигают ультраортодоксальные фракции, является «закон о маколетах» (магазинах кошерной пищи). Этот законопроект должен быть утверждён в ближайшие недели. В то же время в партии «Наш дом Израиль» заявляют, что в настоящий момент нет даты обсуждения законопроекта пленарным заседанием Кнессета.

Русская линия

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