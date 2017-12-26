В окружении главного оппозиционера Алексея Навального, который стремился все последние годы объединить вокруг своей личности либеральную часть российского электората, не зря беспокоились и негодовали по поводу выдвижения в качестве кандидатки в президенты России бывшей ведущей «Дома-2» Ксении Собчак.

Всё последнее время Собчак делает всё, чтобы убить Навального как политика. Причём все свои заявления и поступки она совершает только из лучших побуждений и формально совершенно оправданно. И тем не менее, это наносит непоправимый вред самому Навальному, хотя Собчак всегда подчёркивает, что очень уважает Алексея и т. д. и т. п.

Вчера Центральная избирательная комиссия России отказала зарегистрировать Навального в качестве кандидата на выборы президента, сославшись на федеральный закон о выборах — из-за непогашенной судимости по тяжкой статье УК РФ. За это решение проголосовали 12 членов ЦИК, один воздержался. Однако далеко не власти нанесли Навальному главный удар, а его конкурентка на либеральном поле Ксения Собчак.

После того, как молодому оппозиционеру отказали в регистрации, он ожидаемо призвал своих сторонников бойкотировать выборы и выйти на улицы, сообщает «Немецкая волна». «Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвует лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы» — заявил Навальный.

«Владимир Путин страшно перепуган, боится конкуренции со мной, видит в ней угрозу, и в полном соответствии с тем, что он говорил ранее, дал указания своим слугам из Центральной избирательной кампании отказать мне в регистрации», — отметил оппозиционер.

Он указал, отныне все его избирательные штабы становятся штабами забастовки. Активисты штабов будут вести наблюдение за явкой избирателей, а также агитировать против предстоящих выборов. В конечном итоге оппозиционер потребовал не признавать результаты голосования и власть, которая будет избрана на выборах.

Через несколько часов после призыва к забастовке Навальный заявил, что организует общероссийскую акцию протеста против решения ЦИК. Дату акции он пока не назвал.

Однако, Ксения Собчак отказалась поддержать в этом Алексея Навального. Собчак указала, что недопуск Навального на выборы — это «чудовищная несправедливость и очередная ошибка властей», но бойкот выборов — неэффективный метод, который не даст серьёзного снижения явки и лишь увеличит проценты голосов, отданных за Владимира Путина. По её мнению, это доказывает, что «мы все равно должны действовать, не останавливаться и идти на эти выборы».

Дальше — больше, Собчак перешла к откровенному уничтожению Навального как политика. Она предложила ему стать на выборах её доверенным лицом или, попросту говоря, подручным. Такое предложение выглядело как изощренное издевательство и оскорбление в адрес Алексея. Ведь он не для того боролся с коррупцией, чтобы в конечном итоге занять пост представителя Собчак на выборах, которые он сам и призвал только что бойкотировать.

В общем, в либеральной части российского общества опять раскол, а это свидетельствует о том, что эти люди вновь могут оказать не удел.

Русская линия