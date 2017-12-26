Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что нельзя пускать Турцию и Украину в ЕС, но и отталкивать их от Европы не стоит…

Такие страны, как Турция и Украина, должны попрощаться со своей мечтой о вступлении в Евросоюз, поскольку этого не хотят члены ЕС, однако и отпускать Анкару и Киев в свободное плавание в Берлине не хотят, а потому предлагают Брюсселю разработать по отношению к этим государствам политику, которую можно условно назвать политикой «собаки на сене».

По мнению Зигмара Габриэля, Евросоюз должен прочно удерживать эти страны в сфере своего влияния, а для этого ему необходимо придумать новый стимул, который бы заставил Киев и Анкару придерживаться проевропейского вектора развития. Таким образом, членство в ЕС, которое ранее выставлялось, как некая морковка для Турции и Украины, теперь будет заменена на что-то другое.

В связи с этим в Берлине пока не знают, что можно предложить Анкаре и Киеву, но считают, что Брюссель мог бы начать выстраивать взаимоотношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из Европейского Союза, сообщает «Немецкая волна». Впрочем, пока такая модель не выработана, и никто не знает, будет ли она эффективно работать.

«Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее её взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции», — подчеркнул немецкий министр.

Габриэль полагает, что в ближайшие годы эти две страны не станут членами Евросоюза. «В этой связи мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества» с ними, добавил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Русская линия