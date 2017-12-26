25 декабря 2017 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом Молдавии Игорем Додоном, совершающим рабочий визит в Россию, сообщает Патриархия.Ru.

Приветствуя молдавского лидера, Святейший Патриарх Кирилл отметил, что его сердцу очень близок благочестивый молдавский народ, который живёт «с глубокой верой в сердце». Молдова является страной с самым высоким процентом православного населения, напомнил Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Знаем также, что Молдова претерпевает не самые простые времена в своём историческом развитии, — продолжил Святейший Владыка. — Что же может сделать в этой ситуации Церковь? Церковь призывает к тому, чтобы все политические процессы осуществлялись мирно, чтобы не допускалось никакое насилие, чтобы люди не страдали».

«Поэтому дай Бог, чтобы политическое развитие Молдовы опиралось на реальное волеизъявление людей, в том числе в выстраивании отношений между Молдовой и Россией, между Молдовой и другими православными странами. Рад сказать об этом Вам как главе государства во время Вашего пребывания в Москве», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

«Ваше Святейшество, большое спасибо за возможность в конце этого года, очень непростого, встретиться с Вами, обменяться мнениями и поделиться некоторыми планами на следующий год, — сказал, в свою очередь, Игорь Додон. — Поверьте, народ Молдовы очень ценит Ваше внимание. Более 98% граждан Республики Молдова — это православные, и по всем опросам Церкви в Молдове доверяют больше, чем кому бы то ни было. Православные люди верят, что с надеждой и с любовью к Богу можно пройти через все трудности».

В ходе дальнейшей беседы состоялось обсуждение широкого круга вопросов, представляющих взаимный интерес. «Говорили о необходимости защиты и укрепления традиционных семейных ценностей в странах православного мира. Это крайне важно именно сегодня, когда традиционные христианские ценности подвергаются девальвации. Подчеркнул, что Молдова сегодня является форпостом православного мира, авангардом борьбы за христианские ценности. Православная Церковь — наиболее авторитетный институт молдавского общества», — написал Игорь Додон в своём Facebook.

В завершение встречи, президент Молдавии пригласил Патриарха Кирилла посетить Кишинёв с Первосвятительским визитом. По словам Игоря Додона, Предстоятель Русской Православной Церкви принял это приглашение и намерен приехать в Кишинёв для участия во Всемирном конгрессе семей, который пройдёт в 2018 году в Молдавии. Помимо этого Его Святейшество посетит Гaгaузию и Приднестровье.

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