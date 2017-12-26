Несмотря на протесты Сербской и Элладской Православных Церквей, болгарские архиереи посетили Македонию и встретились с представителям МПЦ…

Болгарская Православная Церковь не обращает внимания на протесты Сербской и Элладской Православной Церквей, раскритиковавших решение болгарского Синода о восстановлении евхаристического общения с отколовшейся от Сербской Церкви Македонской православной церковью в случае, если она согласится признать Болгарский Патриархат Матерью-Церковью.

Во исполнение решения Синода Болгарской Церкви от 27 ноября созданная Синодом комиссия по диалогу с македонскими раскольниками 21 декабря посетила Скопье, где провела переговоры с представителями самопровозглашённой Македонской церкви, сообщает Седмица.Ru.

В комиссию вошли митрополит Старо-Загорский Киприан (председатель комиссии), митрополит Ловечский Гавриил, митрополит Пловдивский Николай, митрополит Варненский и Велико-Преславский Иоанн, митрополит Неврокопский Серафим, митрополит Врачанский Григорий.

Со стороны МПЦ присутствовали архиепископ Македонии Стефан, администратор епархии Австралии и Новой Зеландии митрополит Преспский и Пелагонский Петр, администратор епархии Сиднея митрополит Дебарский и Кичевский Тимофей и епископ Ираклийский Клемент (секретарь комиссии).

Члены обеих комиссий провели собеседование о положении Православной Церкви в Македонии и её каноническом статусе. «В единогласии, доброй воле и братских отношениях» они выработали программу действий, призванных реализовать на практике решение Синода Болгарской Православной Церкви от 27 ноября этого года, в соответствии с которым Болгарский Патриархат должен быть признан «Церковью-Матерью» со стороны Македонской Православной Церкви.

Таким образом, действия болгарского священноначалия могут привести к разрыву евхаристического общения Болгарской Церкви как с Сербской, так и Элладской Православными Церквами.

Представители этих Поместных Церквей уже обвинили Болгарский Патриархат в нарушении церковных канонов, однако не исключено, что к ним присоединятся и целый ряд других Поместных Церквей. Результатом этого может стать не уврачевание македонского раскола, а раскол мирового Православия.

Русская линия