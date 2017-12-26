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Сводка новостей от 26 декабря 2017

По примеру Грузинского Патриарха Илии II
Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий будет лично крестить каждого пятого ребёнка в многодетных семьях верующих УПЦ…

Блаженнейший митрополит Онуфрий с архиереями УПЦ и своей паствойПредстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий положительно отреагировал на идею украинского духовенства крестить новорожденных младенцев в многодетных семьях и заявил, что готов последовать в этом примеру Грузинского Патриарха Илии II, который первым решился на такой подвиг.

5 декабря 2017 года, во время ежегодного епархиального собрания духовенства Киевской епархии УПЦ, Предстоятель Украинской Православной Церкви заявил, что готов совершать Таинство Крещения над каждым пятым новорожденным в семьях православных христиан сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отвечая на вопрос о том, сколько детей должно родиться в семье священника, чтобы Таинство Крещения над ними, совершал сам Блаженнейший владыка, он ответил: «Если вы хотите такую ​​традицию, я не против. Я думаю, нам нужно пятого (крестить — ред.)».

Его Блаженство уточнил, что Предстоятель Грузинской Православной Церкви, о котором упомянуло духовенство, совершает крещение над каждым третьим ребёнком, при этом «он не идёт в роддом, а собирает всех детей и крестит их одновременно».

«Выбираем день, собираем детей из семьи каждого христианина в собор, приглашаем кого-то из владык, священников, и крестим всех, как этого требует Таинство Крещения. Предстоятель читает все молитвы, а уже другие помазывают елеем, помогают», — отметил Архипастырь.

«Я готов», — подтвердил он.

Традиция совершать крещение над детьми из многодетных семей существует в Грузинской Православной Церкви. Католикос-Патриарх всея Грузии Илий крестит третьего и последующих детей в христианских семьях.

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