Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий положительно отреагировал на идею украинского духовенства крестить новорожденных младенцев в многодетных семьях и заявил, что готов последовать в этом примеру Грузинского Патриарха Илии II, который первым решился на такой подвиг.

5 декабря 2017 года, во время ежегодного епархиального собрания духовенства Киевской епархии УПЦ, Предстоятель Украинской Православной Церкви заявил, что готов совершать Таинство Крещения над каждым пятым новорожденным в семьях православных христиан сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отвечая на вопрос о том, сколько детей должно родиться в семье священника, чтобы Таинство Крещения над ними, совершал сам Блаженнейший владыка, он ответил: «Если вы хотите такую ​​традицию, я не против. Я думаю, нам нужно пятого (крестить — ред.)».

Его Блаженство уточнил, что Предстоятель Грузинской Православной Церкви, о котором упомянуло духовенство, совершает крещение над каждым третьим ребёнком, при этом «он не идёт в роддом, а собирает всех детей и крестит их одновременно».

«Выбираем день, собираем детей из семьи каждого христианина в собор, приглашаем кого-то из владык, священников, и крестим всех, как этого требует Таинство Крещения. Предстоятель читает все молитвы, а уже другие помазывают елеем, помогают», — отметил Архипастырь.

«Я готов», — подтвердил он.

Традиция совершать крещение над детьми из многодетных семей существует в Грузинской Православной Церкви. Католикос-Патриарх всея Грузии Илий крестит третьего и последующих детей в христианских семьях.

Русская линия