Русская линия
Сводка новостей от 21 декабря 2017

Генассамблея ООН приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля
Документ поддержали 128 государств, против выступили только Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того, США и сам Израиль…

Генассамблея ООНГенеральная Ассамблея ООН в четверг подавляющим большинством голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля, о чём ранее заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ИТАР-ТАСС.

Документ, ставший ответом на решение Соединенных Штатов о признании Иерусалима столицей еврейского государства, поддержали 128 стран, включая Россию, большинство европейских и латиноамериканских государств, а также страны арабского и исламского мира.

Ещё 35 членов ГА при голосовании воздержались, в том числе ряд членов Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния и Чехия), Австралия, Аргентина, Канада и Мексика.

Ещё 20 государств вообще не высказали свою позицию, не нажав ни одну из трех кнопок на пульте для голосования. В их числе оказались Грузия и Украина.

Против документа выступили только девять стран: Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того, США и сам Израиль.

Текст, подготовленный Йеменом и Турцией, практически полностью повторяет проект резолюции, заблокированный Соединенными Штатами в Совете Безопасности ООН и требует от США отказаться от переноса своего посольства в Иерусалим.

«Любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены», — отмечается в резолюции.

Генассамблея призвала «все государства воздерживаться от открытия дипломатических представительств в священном городе Иерусалиме», а также не признавать «никаких действий или мер, которые идут вразрез с этими резолюциями», принятыми в ООН.

Такая единодушная резолюция мирового сообщества, направленная против США, стала серьёзной пощёчиной американской Администрации, и хотя её характер носит рекомендательный характер, в еврейском вопросе США превращаются в игрока, политику которого на Ближнем Востоке поддерживает только такие микроскопические и полностью зависимые страны, как Гондурас и Маршалловы острова.

Русская линия

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Генассамблея ООН приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля
Документ поддержали 128 государств, против выступили только Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того, США и сам Израиль...

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