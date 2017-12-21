Документ поддержали 128 государств, против выступили только Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того, США и сам Израиль…

Генеральная Ассамблея ООН в четверг подавляющим большинством голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля, о чём ранее заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ИТАР-ТАСС.

Документ, ставший ответом на решение Соединенных Штатов о признании Иерусалима столицей еврейского государства, поддержали 128 стран, включая Россию, большинство европейских и латиноамериканских государств, а также страны арабского и исламского мира.

Ещё 35 членов ГА при голосовании воздержались, в том числе ряд членов Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния и Чехия), Австралия, Аргентина, Канада и Мексика.

Ещё 20 государств вообще не высказали свою позицию, не нажав ни одну из трех кнопок на пульте для голосования. В их числе оказались Грузия и Украина.

Против документа выступили только девять стран: Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того, США и сам Израиль.

Текст, подготовленный Йеменом и Турцией, практически полностью повторяет проект резолюции, заблокированный Соединенными Штатами в Совете Безопасности ООН и требует от США отказаться от переноса своего посольства в Иерусалим.

«Любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены», — отмечается в резолюции.

Генассамблея призвала «все государства воздерживаться от открытия дипломатических представительств в священном городе Иерусалиме», а также не признавать «никаких действий или мер, которые идут вразрез с этими резолюциями», принятыми в ООН.

Такая единодушная резолюция мирового сообщества, направленная против США, стала серьёзной пощёчиной американской Администрации, и хотя её характер носит рекомендательный характер, в еврейском вопросе США превращаются в игрока, политику которого на Ближнем Востоке поддерживает только такие микроскопические и полностью зависимые страны, как Гондурас и Маршалловы острова.

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