Королева Великобритании и одновременно глава Церкви Англии Елизавета II утвердила назначение новым епископом Лондонским 55-летнюю Сару Маллэлли, которая в настоящий момент служит викарным епископом Кредитонским в Эксетерской епархии. Об этом в понедельник информировала канцелярия премьер-министра Великобритании, передает ТАСС.

Такой поворот событий существенно осложнил положение церковных дипломатов Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви, которым всё последнее время непросто убеждать верующих в России в том, что они должны поддерживать доверительный диалог с церковью Англии. Это, в частности, признал секретарь по межхристианским отношениям ОВЦС иеромонах Стефан (Игумнов), комментируя РИА Новости назначение Сары Муллали.

«Принципиальное решение о допуске женщин к епископскому служению было принято Церковью Англии ещё 14 июля 2014 года. Русская Православная Церковь сразу же отреагировала на него официальным заявлением, в котором отмечалось, что она с тревогой и разочарованием восприняла упомянутое решение, поскольку подобная практика противоречит многовековой церковной традиции, восходящей к первохристианской общине», — сказал иеромонах Стефан (Игумнов).

По его словам, в заявлении Русской Православной Церкви подчеркивалось, что «такое решение продиктовано не потребностями Церкви, а стремлением следовать секулярной идее равенства полов». «Вместе с тем, очевидно, что путь обмирщения христианства ведёт к отходу от него многих верующих, которые, наоборот, стремятся найти духовную опору в незыблемых евангельских ценностях и апостольских традициях, установленных вечным и неизменным Богом», — отметил представитель ОВЦС.

Отец Стефан также добавил, что «ещё в 2014 году Русская Православная Церковь констатировала, что решение о возведении женщин в епископское достоинство существенно затрудняет для православных христиан ведение диалога с англиканами, развивавшегося на протяжении многих десятилетий».

Тем не менее, разрывать отношения с Англиканской церковью в ОВЦС пока не собираются.

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