В 2017 году в Москве открылось ещё 24 православных храма, общее число приходов достигло 1 тысячи 154…

21 декабря 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу ежегодного Епархиального собрания города Москвы, в ходе которого огласил статистические данные о церковной жизни Московской городской епархии за 2017 год, сообщает Патриархия.Ru.

По данным на 1 декабря количество храмов и часовен Патриаршей епархии увеличилось в 2017 году на 24 и составило 1 154. Из них:

Кремлевских соборов — 6, кафедральных соборов — 2, приходских храмов — 295, крестильных храмов — 31, надвратных храмов — 5, часовен приходских — 67, храмов Патриарших подворий — 105, часовен Патриарших подворий — 2, храмов при представительствах Православных Церквей — 13, часовен при представительствах Православных Церквей — 2, временных храмов (в том числе по «программе-200») — 114, временных часовен — 7, монастырских храмов в монастырях, расположенных в границах города Москвы — 54, монастырских часовен —11, храмов монастырских подворий — 13, часовен монастырских подворий — 1, храмов при синодальных учреждениях — 18, часовен при синодальных учреждениях — 4, храмов при светских учреждениях — 197, часовен при светских учреждениях — 27, храмов в стадии строительства (в том числе по «программе-200») — 162, часовен в стадии строительства — 2.

Ещё 16 храмов не переданы полностью Церкви, но при 6 из них созданы общины и ведутся регулярные богослужения.

В 2017 году в Москве Его Святейшеством будут совершены в общей сложности 14 освящений храмов чином великого освящения (включая одно предстоящее освящение). Патриархом совершено также 3 великих и 3 малых освящений храмов за пределами Москвы.

Число храмов, в которых не реже одного раза в неделю совершается богослужение, увеличилось на 14 и достигло 507.

Московское духовенство (за исключением насельников ставропигиальных монастырей в священном сане) состоит из 1711 клириков (на 23 человека больше, чем в прошлом году) — 26 архиереев, 1289 священников и 396 диаконов. В общей сложности за 2017 год Патриархом будут рукоположены 35 пресвитеров (включая одну предстоящую хиротонию) и один диакон. В Патриаршую епархию входят 33 обители — 15 мужских с 1 029 насельниками и 18 женских с 970 насельницами.

C прошлого епархиального собрания преставились ко Господу 27 клириков города Москвы, насельников и насельниц ставропигиальных монастырей, сообщил правящий архиерей Первопрестольного града.

Участники Епархиального собрания пропели почившим «Вечную память».

Русская линия