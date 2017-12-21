Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью «Петербургскому дневнику» заявил о своей поддержке инициативы Топонимической комиссии города на Неве о переименовании Советских улиц в Рождественские. Таким образом, он дал понять, что тот мораторий, который он наложил на переименования в самом начале своего вступления в должность, действовать перестал.

«Я считаю, возвращать надо те названия, которые живы в народной памяти, связаны с образом Санкт-Петербурга. К примеру, Советские улицы носили название Рождественских лет 130, и такой шаг оправдан. А вот самые первые, изначальные названия этих улиц не прижились. Их сейчас помнят только краеведы, зачем же к ним возвращаться?», — заявил градоначальник.

При этом Полтавченко подчеркнул, что «речь не идёт о стирании карты памяти о советской эпохе, как это делают сейчас наши соседи, снося памятники всем подряд».

«В Петербурге и пригородах сейчас порядка 40 улиц, переулков, проспектов с топонимом „советский“. Плюс Советский канал и Советский мост. У нас ещё очень много останется улиц Ленина, Коммунистических и т. д.», — постарался успокоить современных сторонников большевиков Георгий Полтавченко.

Не станут пока возвращать городу на Неве и Знаменскую площадь, которая продолжит называться площадью Восстания. «По площади Восстания, я считаю, Топонимическая комиссия правильно не стала принимать решение о переименовании. Место ассоциируется с революцией, это историческое событие мирового уровня. Плюс там есть архитектурный памятник советских времен — станция метро „Площадь Восстания“», — заявил губернатор.

Что касается мнимых затрат на переименование, то Полтавченко назвал такие затраты мифом. «По российским законам вносить изменения в документы граждан необязательно, если только люди сами этого не захотят. Кстати, сделать это можно через МФЦ. Основные расходы — установка номерных знаков на дома и дорожных указателей. А они и так периодически обновляются в плановом порядке. Внесение топонимических изменений в электронные ресурсы финансовых затрат вообще не требует», — отметил градоначальник.

В завершение он добавил, что помимо Советских улиц в Санкт-Петербурге переименуют Свердловскую набережную, к которой «Свердлов никакого отношения не имел». «Сейчас оформляются документы о переименовании её в Полюстровскую. Кстати, попросил об этом человек, который сам там живёт. Это название подходит для места, откуда начинали брать минеральную воду „Полюстрово“. Решение правительством города ещё не принято, но документы готовятся, я готов это поддержать. Думаю, документ подпишем в ближайшем будущем», — заявил губернатор.

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