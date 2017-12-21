Депутаты Государственной Думы согласились облегчить жизнь людей, которые и без того несут на своих плечах нелёгкое бремя заботы о детях-инвалидах…

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении пакет законопроектов, освобождающих родителей, которые являются опекунами своих взрослых детей в связи с их недееспособностью и инвалидностью, от подачи отчётов о расходовании получаемых на детей пенсий и выплат. Об этом сообщает Милосердие.Ru со ссылкой на официальный сайт Госдумы.

Принятым законом упрощается процедура представления родителями-опекунами совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства, равно как и усыновителями, отчётов о расходовании средств, причитающихся их подопечным.

«В соответствии с действующим законодательством опекун недееспособного подопечного ежегодно представляет в орган опеки и попечительства отчёт о расходовании денежных средств, выплачиваемых на содержание подопечного. Речь идёт о суммах алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесённого в случае смерти кормильца, а также иных средств, зачисляемых на отдельный номинальный счёт в кредитной организации на содержание подопечного».

«Принятым законом вносятся изменения в Гражданский кодекс, позволяющие освободить опекуна совершеннолетнего недееспособного подопечного от обязанности представлять такие отчёты при условии, что подопечный является инвалидом с детства, опекуном назначен родитель подопечного, который проживает с ним совместно и воспитывал его с рождения и до достижения возраста 18 лет», — заявил глава комитета, один из инициаторов принятия нового закона Павел Крашенинников.

Также, по его словам, от представления отчётов законом освобождаются и усыновители совершеннолетнего инвалида с детства, проживающие совместно с ним и воспитывающие его с момента усыновления и до достижения совершеннолетия.

«До совершеннолетия ребёнка-инвалида его родители, равно как усыновители, расходуют указанные суммы без представления отчётов, — пояснил глава комитета. — После достижения ребёнком возраста 18 лет родители либо усыновители назначаются судом в качестве его опекунов».

Таким образом, фактически отношения не изменяются, а юридически на ставшего опекуном родителя или усыновителя начинают распространяться дополнительные обязанности. Принятым законом родители-опекуны и усыновители-опекуны освобождаются от этих дополнительных обязанностей.

Для вступления нового порядка в силу необходимо одобрение законопроекта Советом Федерации и подписание его президентом.

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