Безвизовый режим въезда украинских граждан в Европу, введённый ЕС буквально несколько месяцев назад, из пряника, которым европейские политики старались поощрить Киев, в последнее время постепенно превращается в кнут, которым еврочиновники теперь пользуются, чтобы заставить Киев продолжать реформы.

Представителям ЕС и США не нравится, что президент Украины Пётр Порошенко, занимая столь высокий пост, продолжает быть успешным украинским олигархом, и его состояние растёт день ото дня. Помимо этого, в Европе есть данные о том, что коррупция после революции на Украине не только никуда не делась, но и возросла, а это может поставить крест на европейском векторе развития Украинского государства.

Не по вкусу зарубежным союзникам Украины и то, что Пётр Порошенко проявляет чрезмерную для него независимость, и через своего ставленника генпрокурора Украины Луценко пытается ограничить работу Национального антикоррупционное бюро. Против представителей этого ведомства совсем недавно были заведены уголовные дела, и Генпрокуратура теперь вызывает их на допросы.

В связи с этим посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью «Европейской правде» заявила, что власти Украины несут политическую ответственность за все последствия решений, направленных на уменьшение независимости антикоррупционных органов, и пригрозила Киеву возможной отменой безвизового режима, сообщает УНИАН.

«Я не могу знать с уверенностью, кто стоит за этой конкретной инициативой. И я абсолютно убеждена, что люди, о которых идёт речь, прекрасно осознавали, что международное сообщество жёстко отреагирует на реализацию таких идей. Невозможно не понимать, насколько негативный характер это будет иметь для имиджа страны. Именно это нас больше всего беспокоит: что осознавая всё эти последствия, они решились на такой шаг», — сказала Дюмон.

Французская представительница рассказала, что в ЕС внимательно следят за подозрениями о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины (речь идет о деле Дины Пимаховой — заместителя председателя Миграционной службы, которая на оперативном видео НАБУ предлагала за взятку оформить гражданство по фальшивым документам).

«Мы особенные внимательно следим за развитием этой ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима», — подчеркнула она.

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