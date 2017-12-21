Такое решение было принято, судя по всему, из-за возникшего в последнее время дефицита снайперских винтовок и боеприпасов у ВСУ…

США вслед за Канадой одобрили коммерческие лицензии на поставки стрелкового вооружения Украине. При этом в Госдепе отметили, что Вашингтон не снабжает оружием Киев напрямую, сообщает РИА Новости.

«У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи», — сказал представитель Госдепартамента, добавив, что Вашингтон оставляет за собой право на прямые поставки вооружений.

Ранее Канада также одобрила поставку летального оружия Киеву через частные компании. Украинский президент Петр Порошенко уже поблагодарил Вашингтон и Оттаву «за мощный и своевременный сигнал поддержки».

Причиной такого решения зарубежных союзников Украины, скорее всего, стал дефицит боеприпасов к снайперским винтовкам и к целому ряду другого стрелкового вооружения, который возник у ВСУ в ходе военных действий на Донбассе.

В последнее время ситуация на востоке Украины приобретает крайне напряжённый характер и многие уже говорят о том, что до возобновления полномасштабных военных действий здесь остались считаные недели. А в этом случае, украинской армии понадобится очень много боеприпасов.

В связи с этим в Москве заявили, что поставки летального оружия на Украину могут развязать руки горячим головам в Киеве, и они вновь начнут кровопролитие на Донбассе.

Впрочем, любые призывы по этому поводу со стороны российских властей бесполезны. Если даже украинская армия испытывает сегодня сложности с боеприпасами, то все понимают, что такие сложности давно должны были бы испытывать и Донецк с Луганском. Однако, этого не происходит, и все понимают почему.

Призывать другие страны не поставлять оружие в зону конфликта, конечно, можно, но странно ожидать, что они прислушаются, если ты сам поставляешь туда вооружение. И этот факт надо честно признать.

Русская линия