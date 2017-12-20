Принятый пять лет назад «закон Димы Яковлева» в корне изменил отношение российских органов опеки к усыновлению и заметно оздоровил ситуацию в этой сфере…

Для отмены в России так называемого «закона Димы Яковлева», который во многом изменил отношение российских властей и самих россиян к проблеме усыновления детей, на сегодняшний день нет никаких оснований. Об этом в интервью РИА Новости заявили представители «Справедливой России» и ЛДПР в Государственной Думе России.

Так, первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов не видит условий для отмены или пересмотра в России «закона Димы Яковлева», поскольку с принятием этого закона в стране существенно улучшилась ситуация с усыновлением.

«Я считаю, никаких условий для отмены „закона Димы Яковлева“ нет, потому что ситуация стала даже хуже с точки зрения иностранного усыновления, чем была до принятия „закона Димы Яковлева“, с одной стороны. С другой стороны, улучшилась ситуация внутри России с усыновлением», — сказал Емельянов.

По словам парламентария, США не хотят заключать с Россией договор, по которому Москва могла бы следить за судьбой детей до достижения ими совершеннолетия, а в такой ситуации опасно отпускать несовершеннолетних в другие страны с учётом огромного количества преступлений, которые совершаются в отношении детей: работорговля, сексуальное рабство, похищение на органы и так далее.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев обратил внимание на политическую составляющую этого вопроса. По его мнению, вопрос об отмене «закона Димы Яковлева» может обсуждаться только после улучшения взаимоотношений между Россией и США, а до этого ещё очень далеко.

«Наши взаимоотношения с США на сегодняшний день не позволяют нашему руководству делать какие-то шаги навстречу. Если мы увидим улучшение отношений со стороны США, хоть какие-то шаги — например, вернуть дипсобственность, это будет какой-то шаг навстречу — и тогда можно о чём-то подумать», — добавил он.

Он обратил внимание на то, что «закон Димы Яковлева» был принят во многом по надуманному предлогу. Пять лет назад было несколько случаев, когда российские дети пострадали в приёмных семьях в Америке, «но давайте возьмём процент, сколько этих детей пострадало от того количества детей, которые счастливы в американских семьях, уверен, что это будет ничтожный процент», — заявил он.

В связи с этим многим первоначально казалось, что это откровенное лицемерие, тем более, что закон касался только американских усыновителей и не затрагивал в целом зарубежные страны, куда российских сирот передавать (или продавать) по-прежнему разрешалось.

Но в реальности оказалось, что закон принёс много положительных вещей. Как отметил Емельянов, благодаря этому законопроекту в стране возросло внимание к проблеме усыновления и сиротства, совсем иначе заработали органы опеки. За 5 лет сократилась очередь детей, ждущих усыновления, и общее количество несовершеннолетних в детских домах.

Русская линия