В отличие от своих сербских собратьев греческие иерархи выступили предельно жёстко против решения Болгарского Патриархата восстановить общение с македонскими раскольниками…

Священный Синода Сербской Православной Церкви не стал резко протестовать против решения Болгарского Патриархата включить в свой состав отколовшуюся от Сербской Церкви Македонскую церковь и в дипломатической форме прокомментировал это решение, выразив лишь недоумение по этому поводу и надежду, что болгарские архипастыри будут соблюдать каноны и не пойдут на раскол Вселенского Православия.

Такая сдержанная позиция была для многих полной неожиданностью, хотя, как теперь ясно, действия Сербской Церкви были совершенно оправданы. С самого начала сербские архиереи были прекрасно осведомлены о том, что против признания Македонской церкви выступают, в первую очередь, греческие иерархи, которые протестуют против самоназвания государства Македония и его Церкви, считая это имя принадлежащим греческой истории и территории.

Поэтому в Белграде предпочли не вступать в жёсткий конфликт с болгарами, а дождаться реакции греческих Патриархатов, которые сами укажут болгарским собратьям, что их надежды представлять перед Поместными Церквами интересы македонской паствы обречены на полный провал.

И вот Священный Синод Элладской Православной Церкви выступил с жёсткой критикой решения Болгарского Патриархата «стать „Матерью Церковью“ для раскольнической Церкви Скопье», сообщает Agionoros.Ru.

В заявлении по итогам заседания в частности сказано: «Священный Синод выражает беспокойство в связи с фактом вмешательства Болгарской Церкви в юрисдикцию другой Поместной Церкви, то есть Сербской Православной Церкви. Это решение противоречит Священным Канонам и Церковному Преданию. Кроме того, проигнорировано каноническое право и главенствующая роль Вселенского Патриархата. Этот шаг может положить начало неприятным последствиям».

В своём нынешнем виде Македонская церковь существует с 1967 года, когда была учреждена решением III Церковно-народного собора, прошедшего в городе Охрид. Однако ни Сербская Православная Церковь (в которой на правах автономии с 1958 года Македонская православная церковь находилась), ни остальные Поместные Православные Церкви нового статуса Церкви не признали.

В 2005 году Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви отлучил от церковного общения верующих, принадлежащих к Македонской православной церкви.

27 ноября 2017 г. Священный Синод Болгарской Православной Церкви принял определение следующего содержания, опубликованное на официальном сайте Болгарской Патриархии:

«§ 1. Св. Синод Болгарской православной церкви — Болгарская патриархия на своем заседании 27.11.2017 г. — в полном составе рассмотрел письмо вх. № 676/14.11.2017 г. Македонского архиепископа Стефана, Председателя Св. Синода МПЦ.

Болгарская Православная Церковь — Болгарская патриархия никогда не была безразлична к страданиям Македонской православной церкви, в связи с чем после проведенного рассмотрения,

Св. Синод единодушно ПОСТАНОВИЛ:

При условии, что МПЦ признает БПЦ-БП своей Матерью-Церковью, БПЦ-БП, сознавая свой священный долг, обязуется оказать полное содействие, ходатайство и заступничество перед Поместными православными церквями, предприняв все, что необходимо для установления канонического статуса МПЦ.

§ 2. В связи с предыдущим решением,

Св. Синод ПОСТАНОВИЛ:

Учредить Синодальную архиерейскую комиссию для переговоров с МПЦ и другими Поместными православными церквями для установления канонического статуса МПЦ".

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