В день 219-летия основания Военно-медицинской академии, 18 декабря 2017 года, при многопрофильной клинике ВМА митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил закладной камень храма святого праведного страстотерпца Евгения Боткина, сообщает «Вода живая».

Владыке сослужили помощник начальника Академии по работе с верующими военнослужащими протоиерей Михаил Погиблов, священники Николай Брындин, Георгий Иоффе и Кирилл Погиблов.

На церемонии присутствовали вице-губернатор Николай Бондаренко, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин, начальник ВМА генерал-майор медицинской службы Андрей Бельских, его заместитель генерал-майор медицинской службы Сергей Бунин, председатель Попечительского совета благотворительного фонда имени святого Евгения Боткина генерал-лейтенант медицинской службы Борис Гайдар, преподаватели и курсанты Военно-медицинской академии.

«Мы знаем, что среди учеников апостола Павла был врач, знаем великомученика и целителя Пантелеимона, бессребреников Косму и Дамиана и многих других святых, имевших профессию врача, — обратился к собравшимся владыка Варсонофий. — Недавно наша Церковь причислила к лику святых врача Евгения Боткина, и вот, одним из памятников выпускнику этой замечательной академии будет храм его имени».

«Мы сейчас молились, чтобы Господь благословил наше доброе дело, чтобы нашлись благотворители, которые помогли бы построить этот храм, куда бы приходили нынешние слушатели академии и её выпускники, — продолжил митрополит. — Нужно показать современным людям пример — как в нынешние времена можно стать святым. Лучше искать святых не на стороне, а рядом с нами, в наших стенах. Выпускник и преподаватель этой академии смог завершить земной путь мученическим подвигом и стать святым».

Правящий архиерей поздравил собравшихся с днем основания академии и закладкой храма, посвященного праведному страстотерпцу врачу Евгению: «Его молитвами пусть Господь укрепляет профессорско-преподавательский состав академии, её слушателей, всех военных медиков. Желаю вам Божией помощи в трудах, которые вы несёте».

В завершение церемонии присутствовавшим были розданы иконки святого врача Евгения.

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