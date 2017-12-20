Завтра, 21 декабря 2017 года, в Нью-Йорке состоится заседание экстренной сессии Генеральной ассамблеи ООН, созванное по требованию Палестинской автономии и посвящённое решению США признать Иерусалим столицей Израиля. 193 странам-членам ООН будет предложено рассмотреть выдвинутую Египтом на рассмотрение Совета безопасности ООН резолюцию, призывающую США пересмотреть свою позицию по Иерусалиму. В Совбезе за резолюцию проголосовали 14 членов из 15, однако США, как постоянный член совета, проголосовав против, наложили вето, сообщает NEWSru.co.il.

В отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, резолюции Генеральной ассамблеи имеют только рекомендательный характер, однако американские политики серьёзно нервничают, поскольку едва ли не впервые они оказались совершенно без союзников, причём во всём мире. Надежды на то, что кто-то из ранее поддерживавших США стран согласится с их решением по Иерусалиму, нет никакой, а потому американцы срываются на откровенные угрозы.

Так, постоянная представительница США в ООН Никки Хейли в обращении к представителям других стран-членов ООН пригрозила, что «США запомнят всех», кто проголосует за критикующую Вашингтон резолюцию.

«В ООН нас всегда просили больше делать и больше давать. Поэтому когда мы принимаем решение на основании желаний американского народа по поводу места размещения НАШЕГО посольства, мы не ждём осуждения со стороны тех, кому мы помогали. В четверг будет голосование, критикующее наш выбор, и США возьмут на заметку каждый голос, отданный против них», — написала Хейли.

Таким образом, дипломатия США в еврейском вопросе приобретает силовой характер, однако, это вряд ли заставит кого-то согласиться с решением Дональда Трампа по Иерусалиму. В лучшем для Вашингтона случае угрозами американцы смогут убедить часть своих союзников воздержаться при голосовании. Однако, сам по себе факт того, что Ники Хейли вынуждена была опуститься до такого низкого уровня в своей дипломатической работе, говорит о многом.

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